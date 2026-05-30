Toptennisser Jesper de Jong is bezig aan een ongekende campagne op Roland Garros, al wordt de volgende wedstrijd enorm zwaar. Dan treft hij wereldtopper Alexander Zverev. De Duitser lijkt echter niet helemaal bekend met zijn Nederlandse opponent. Hij beging een opmerkelijke fout in aanloop naar het duel in de vierde ronde.

Op het moment dat Jesper de Jong enkele uren na zijn knappe zege op de Rus Karen Khachanov, 3-2 overwinning in sets, de pers te woord stond, wist hij nog niet wie zijn tegenstander zou worden. Alexander Zverev stond tot vlak voor één uur 's nachts immers nog op de baan tegen Quentin Halys uit Frankrijk. Uiteindelijk won de Duitse wereldtopper het duel met 3-1 in sets en treft hij dus De Jong in de vierde ronde.

Opmerkelijke vergissing

Het had er echter alle schijn van dat Zverev niet heel goed wist wie De Jong was. Opmerkelijk, aangezien ze vorig jaar ook al de degens kruisten op het gravel in Parijs. De nummer 3 van de wereld werd na zijn gewonnen partij in de derde ronde tegen Halys gevraagd naar zijn nieuwe rol als favoriet, na de uitschakeling van Jannik Sinner en Novak Djokovic.

"Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen, maar ik speel mijn volgende partij tegen Frenkie de Jong en de rest interesseert me niet", aldus de 29-jarige tennisser uit Hamburg. Hij verwarde de tennisser De Jong dus met de bekende voetballer van FC Barcelona. Vorig jaar troffen de twee elkaar dus ook al, toen won Zverev met 3-1 in sets. Zijn Nederlandse tegenstander heeft dus geen onuitwisbare indruk achter gelaten.

Topfavoriet

Het zal voor De Jong hoe dan ook lastig worden. Zverev is namelijk de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit, nadat Sinner en Djokovic verloren en Carlos Alcaraz verstek moest laten gaan. Ook nummer vijf Ben Shelton ligt er al uit, waardoor de Duitser de enige top 5-speler is in het toernooi.

Hij was na afloop van zijn zege overigens vooral blij dat het niet nog veel later werd. "Ik ben heel blij met mijn niveau aan het eind van de wedstrijd en dat ik om 01.00 uur klaar was en niet om 03.00 uur. Maar ik wil me alleen concentreren op wat ik kan beïnvloeden en dat zijn mijn wedstrijden." Het duel met De Jong staat op de planning op zondag om 11 uur in de ochtend. De Nederlander viert die dag zijn verjaardag en wordt 26 jaar.

