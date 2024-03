Mees Röttgering (16), jongste tennisser in top 1000, gaat weer op puntenjacht in Egypte

Mees Röttgering (16) uit Wanssum is de jongste speler in de top 1000 van de ATP-ranking. Hij staat op plek 887, tevens zijn hoogste plek ooit. Ook is hij de enige zestienjarige in de lijst. Er zijn vier zeventienjarigen in de top 1000.

Punten halen voor de mondiale tennisladder is als groentje niet eenvoudig. Daartoe moet je meedoen aan toernooien die zijn aangesloten bij de International Tennis Federation (ITF). En dan zal je als beginnend tennisser, of eentje met een hele lage ranking, vaak eerst door het kwalificatietoernooi moeten komen. Dat kan alleen als je de wereld over reist om die toernooien aan te doen. Dat vergt nogal wat investeringen. Erg lastig als je als nieuwkomer geen sponsors hebt en nog geen prijzengeld pakt.

ATP-punten

Er zijn dan ook al met al niet zo heel veel tennisprofs in de wereld. De ATP-ranking telt momenteel 2048 mannen met minstens één puntje. Maar dat maakt je uiteraard nog geen prof, want in dat geval kost het tennissen je (veel) meer dan dat het oplevert. De Jannik Sinners van de tenniswereld baden in het geld (de Italiaan won alleen al in 2024 een kleine 3 miljoen dollar), maar alleen wie zo ongeveer in de top 200 staat, en daar ook blijft, kan het uitzingen als tennisprof. Je moet tenslotte veel reizen, en je trainer en fysio betalen.

Mees Röttgering

Rottgering heeft in 2024 tot nu toe 1785 dollar bij elkaar gemept. Dat deed hij bij twee toernooien op dezelfde locatie: M15 Sharm ElSheikh Tournament in Egyte. M15 verwijst naar de status van het evenement bij de ITF, de wereldwijde koepelorganisatie voor tennis. De winnaar verdient 15 punten voor de ATP-ranking. Er zijn ook M25-toernooien. Het Sharm ElSheikh Tournament vindt elke week plaats in Soho Square, een entertainmentcentrum dat weer bij een resort hoort. Er zijn meer van dit soort wekelijkse toernooien met een laag profiel.

In Tunesië is er bijvoorbeeld het M15 Monastir-toernooi, gehouden bij het hotel Skanes Family Resort. De deelnemers zitten dan in de ontbijtzaal gezellig naast de reguliere toeristen. Terwijl de kinderen cheesecake en ijs opscheppen, nuttigen de meer serieuze profs in de dop hun kwarkje. Tijdens de partijen steekt af en toe vanuit het belendende gebouwtje van het animatieteam een nieuwsgierige peuter zijn hoofd uit het raam.

Op reis

Röttgering was in februari twee keer actief in Egypte. Bij zijn debuut bereikte hij de finale, waarin hij verloor van Philip Henning (toen de nummer 744). Bij zijn tweede deelname struikelde hij in de tweede ronde over Michal Krajci (1400). Komende week wil hij weer op puntenjacht, zo blijkt uit een post op Instagram. Hij bereidde zich in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen voor op zijn trip.