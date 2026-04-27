Mees Röttgering heeft op achttienjarige leeftijd zijn eerste tennistitel binnen. Het toptalent pakte de overwinning bij het Future-toernooi in het Mexicaanse Xalapa

De tennisser uit Limburg won in de finale van een thuisspeler. Rodrigo Pacheco Méndez, de huidige nummer 266 van de ATP-rankings. Röttgering, zelf de huidige 473 van de wereld, won in twee sets van de hoogst geklasseerde Mexicaanse tennisser van het moment. Met 6-4 en 6-3 pakte de Nederlander zijn eerste titel in het tennis. Röttgering speelt sinds kort in collegetennis met een beurs in Amerika.

Uiteindelijk was het toernooi in Mexico sowieso erg succesvol en goed voor het vertrouwen van Röttgering. In zijn vijf wedstrijden in het toernooi moest hij alleen tegen Daniel Milavsky in de kwartfinale een set afstaan. De rest van de wedstrijden wist Röttgering allemaal met 2-0 te winnen. In februari beleefde de Limburgse tennisser nog een ander hoogtepunt, toen hij de kwalificatie in Rotterdam wist te overleven en zo mee mocht doen aan het hoofdtoernooi van de ABN Amro Open.

Grand Slams

Voor Röttgering is de zege in Mexico een belangrijke stap richting de volgende fase in zijn tenniscarrière. De Nederlander is nu van plek 473 naar plek 413 gestegen op de ATP-ranglijst. Röttgering mag daardoor nog niet meedoen aan de kwalificatie voor Grand Slams. Daarvoor moet je bij de beste 230 spelers van de wereld zitten en daar zit Röttgering dus nog wel wat plekjes vanaf.

Achteraf reageerde Röttgering tegenover Nu.nl dat hij 'vanaf de eerste dag al echt goed speelde' in Xalapa. Hij stipt de wedstrijd tegen Milvasky aan als zijn lastigste duel, maar de Limburger kon die pot er gelukkig ook met 'een matig niveau' uitslepen. Ook zag hij zichzelf 'sloom starten' in de finale, maar uiteindelijk kwam alles goed en bereikte Röttgering weer een nieuwe mijlpaal in zijn nog prille loopbaan