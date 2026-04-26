Jannik Sinner heeft Rafael Nadal overtroffen wat betreft het aantal opeenvolgende overwinningen in Masters-toernooien. Toch weigert de Italiaanse tennisser vergelijkingen met de legendarische Spanjaard, Roger Federer en Novak Djokovic.

De Italiaanse toptennisser heeft zondag met speels gemak de Deense qualifier Elmer Møller verslagen (6-2, 6-3). Dit betekende zijn 24e opeenvolgende overwinning in Masters-toernooien. Hiermee liet hij Rafael Nadal achter zich, wiens langste reeks 23 overwinningen telde. Alleen Roger Federer en Novak Đoković hebben in de geschiedenis langere zegereeksen neergezet dan Sinner.

'Ik kan mezelf echt niet met hen vergelijken'

Tijdens de persconferentie werden deze indrukwekkende statistieken voorgelegd aan de Italiaanse tennisser. "Ik kan mezelf echt niet met hen vergelijken. Ze hebben zoveel bereikt in hun carrière. Ik sta nog maar aan het begin. Zij zijn van een heel ander niveau. Ik ben blij dat ik hier sta, dat ik zoveel wedstrijden heb gespeeld, maar... Wat zij hebben gedaan, is ongekend. Ik probeer in elke wedstrijd alles te geven. Als ik win, is dat mooi. Zo niet, dan heb ik mijn uiterste best gedaan en heb ik nergens spijt van, zo simpel is het."

Nog vier zeges verwijderd van record

Sinner is nog maar vier overwinningen verwijderd van een bizarre prestatie: de eerste speler worden die vijf opeenvolgende Masters-titels wint, na zijn zeges in Parijs, Indian Wells, Miami en Monte Carlo. In de volgende ronde in Madrid treft hij de Brit Cameron Norrie. De huidige nummer 23 van de wereld, als negentiende geplaatst in Madrid, won op het Spaanse gravel met 2-0 in sets van de Argentijn Thiago Tirante.

Nummer 1 van de wereld

Door de afmelding van de geblesseerde Alcaraz voor Madrid, is Sinner hard op weg om zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst te verstevigen. Hij speelde vorig jaar rond deze tijd nog helemaal niet mee, omdat hij toen nog een dopingschorsing uitzat. In Rome begin mei keerde hij toen pas weer terug. Alcaraz is er door zijn blessure sowieso niet bij in Rome en ook niet op Roland Garros.