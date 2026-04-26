De tenniswedstrijd tussen de Fransen Ugo Humbert en Terence Atmane op de Mutua Madrid Open is uitgelopen op een rel, door toedoen van Humberts coach Jeremy Chardy. Die viel scheidsrechter Alexandre Robein bijna fysiek, maar in ieder geval verbaal aan.

Atmane won de onderlinge partij door beide tiebreaks over de streep te trekken. In de slotfase kreeg de nummer 47 van de wereld last van kramp en vanaf dat moment liet oud-toptennisser Chardy zich meer en meer gelden. Atmane was tot dan toe de beste speler, maar alles nam een andere wending toen hij plotseling werd overvallen door kramp. Op één game van de overwinning (7-6, 5-3). Eerst in zijn rechterbil, daarna zijn rechterkuit en al snel bijna overal.

'Ik raakte in paniek'

Na de wedstrijd legde Atmane aan L’Equipe uit dat het alleen met stress te maken had. "Ik voelde me fysiek goed, maar het is niet makkelijk om tegen een landgenoot te spelen. Ik was gestrest voor de start, had ook niet de juiste houding aan het begin van de wedstrijd, de eerste set kostte me veel energie. Ik raakte in paniek, ademde niet goed, dus het verspreidde zich.”

Hij leunde tegen het zeil achter de baan, terwijl de fysiotherapeut arriveerde, tegen wie hij zei: "Ik heb kramp, kijk naar mijn kuit, verdomme! Raak het niet aan!” Zijn landgenoot en tegenstander, Humbert, kwam naar de andere kant van het net en bracht hem een stoel. Na 3 minuten werd de wedstrijd hervat. Bij 5-5 begon Atmane ook kramp in zijn rechterarm te voelen, maar Humbert wist hier niet van te profiteren.

Humberto geeft het helemaal weg

Het kwam opnieuw tot een tiebreak, na nog een onderbreking van 3 minuten. Bij 4-2 in de beslissende game voor Ugo won laatstgenoemde het volgende punt zonder dat zijn tegenstander ook maar een centimeter bewoog. Wat volgde, verbaasde echter enorm. Humbert maakte een reeks fouten en gaf de wedstrijd met 5-7 in de tiebreak uit handen.

Bij het net groetten ze elkaar koel, en Atmane werd uitgejouwd toen hij de baan verliet. "Ik begrijp dat Ugo boos was. Het gejoel maakte me verdrietig, ik ben een mens zoals iedereen, ik heb het recht om kramp te krijgen, ik ben geen superman. Ik probeerde te overleven”, zei Atmane. Humbert en zijn team verlieten snel de arena, gefrustreerd dat de umpire geen strafpunt gaf elke 30 seconden, voor het overschrijden van de tijd en volgens de reglementen.

'Je zou je moeten schamen'

En alles kwam samen in de woede-uitbarsting van Chardy, voormalig nummer 25 van de wereld en coach van Humbert, die bij het verlaten van de tunnel, naar umpire Alexandre Robein liep. Woedend, met zijn wijsvinger naar de official gericht, zei hij: "Je zou je moeten schamen”. Andere scheidsrechters in de buurt probeerden Chardy te kalmeren, terwijl Robein zich enkele meters verderop terugtrok.