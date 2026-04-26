Tallon Griekspoor heeft zondag bij het masterstoernooi van Madrid in de derde ronde niet kunnen stunten tegen wereldtopper Lorenzo Musetti. De Italiaanse nummer 9 van de wereld in twee sets te sterk voor onze mopperende landgenoot en dat zorgde voor een hoop frustratie bij Griekspoor. Het leidde tijdens de partij zelfs tot een opmerkelijk gesprek met zijn broer.

Griekspoor boekte vrijdag zijn eerste zege van het gravelseizoen door Damir Dzumhur te verslaan in de tweede ronde, maar hij wist dat hij zondag van goeden huize zou moeten komen om net als twee jaar geleden de achtste finales te bereiken. Musetti is namelijk de nummer 9 van de wereld en een echte gravelspecialist.

Dat liet de Italiaan ook zien tegen Griekspoor. Hij brak de Nederlander in de eerste game, werd later nog wel teruggebroken, maar maakte met een nieuwe break op 4-4 het verschil in de eerste set. Op het setpunt van Musetti sloeg Griekspoor een smash precies richting de plek waar de Italiaan stond en die wist vervolgens de bal simpel langs de Nederlander te slaan.

Broer roept Griekspoor tot de orde

Het zorgde na de eerste set dan ook voor de nodige frustraties bij Griekspoor, zo bleek wel uit een gesprek met zijn broer Scott op de tribunes. De beste Nederlandse tennisser van dit moment mopperde op zichzelf en straalde dusdanig veel negativiteit uit dat zijn broer hem tot de orde riep.

"Hoofd naar beneden, stoppen nu, luisteren", riep hij richting de tennisser en dat vingen de microfoons langs de baan precies op. "Discipline, het is niet die smash, het is die backhand langs de lijn, dat dropshot en die volley die je mist. Als je discipline hebt dan haal je hem eraf."

De reactie van de tennisser was niet te horen via de microfoons, maar zijn broer hoorde het hoofdschuddend aan en probeerde nogmaals om de nummer 33 van de wereld te kalmeren. "Kom nou maar, hoofd naar beneden, stoppen nu Tal, kom op. Het is één smash die je mist, stoppen nu."

Waarschuwing voor kapot racket

De frustraties bij Griekspoor kwamen even later toen hij bij een 1-1 stand gebroken werd nog eens naar boven. De Nederlander vernielde zijn racket na een gemiste volley en dat kwam hem op een waarschuwing van umpire Mohamed Lahyani te staan.

Griekspoor wist net als in de eerste set de schade later te herstellen, maar kon een nederlaag niet voorkomen. De Italiaan brak hem bij een 5-5 stand opnieuw en trok in twee sets aan het langste eind: 6-4 7-5.