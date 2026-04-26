Karolina Pliskova piekt weer op het juiste moment. Nadat de Tsjechische toptennisster eerder dit jaar op de Australian Open al indruk maakte na een loodzware periode, komt ze nu tijdens het Masters-toernooi van Madrid weer bovendrijven. Ze dendert met een prachtige zege weer de top-150 van de wereld in. Ze begon 2026 nog buiten de top-1000 van de WTA-ranglijst.

De 34-jarige Pliskova moest de afgelopen jaren meermaals geopereerd worden aan haar enkels en kende ook blessures aan haar armen en handen die haar maanden aan revalidaties kostten. De voormalig nummer 1 van de wereld maakte een duikeling op de rankings, maar is weer helemaal terug. Zeker na haar klinkende 2-1 zege in sets op de Belgische toptennisster Elise Mertens zondag. Zij was de nummer 21 van de wereld.

Volgende tegenstander

Toch verloor Mertens met 2-1 in sets van de Tsjechische routiner (34). Pliskova moest in beide van haar gewonnen sets diep gaan, want die won ze met 7-5 en 7-6. Tussendoor pakte Mertens met 6-2 een set terug in de bijna 2,5 uur durende partij in de derde ronde. Pliskova treft nu in de vierde ronde, de achtste finales van de Mutua Madrid Open, de Argentijnse Solana Sierra (21).

Pliskova versloeg op het Spaanse gravel ook al Maria Sakkari en Sinja Kraus, die allebei veel hoger op de ranglijst stonden dan de Tsjechische. Maar met het uitschakelen van de Belgische heeft ze al haar tweede geplaatste speelster van het toernooi naar huis gestuurd. Pas in een eventuele kwartfinale kan Pliskova de volgende treffen. Na Sierra wacht dan mogelijk de nummer twee van de wereld: Elena Rybakina.

92.000 euro prijzengeld

Maar de winst is eigenlijk al geboekt voor de Tsjechische, want ze keert na al die jaren vol ellende terug in de top-150 van de wereld. Virtueel is ze nu 149ste, terwijl ze als 197ste aan het toernooi begon. Met een plek bij de laatste zestien heeft ze ook al ruim 92.000 euro aan prijzengeld op haar naam geschreven en kan dat bedrag nog oplopen ook.