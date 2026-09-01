Roger Federer is een van de allergrootste tennissers allertijden en deze week is hij toegelaten tot de Tennis Hall of Fame. Het leverde prachtige beelden op, waarbij zijn vrouw Mirka grote indruk maakte en zijn moeder het niet droog hield.

"Het was een heel mooie bijeenkomst", aldus hockeyicoon en sportliefhebber Naomi van As. "Allemaal genodigden en grote namen. En zijn vrouw had natuurlijk een heel mooie speech voor hem. Hun vier kinderen waren er. Twee keer een tweeling! Halleluja! Respect!"

"Zijn vrouw zei dat ze liever buiten de schijnwerpers staat, maar vertelde een mooie anekdote over een wedstrijd van Roger Federer jaren geleden tegen Andy Roddick. Zij zorgde ervoor dat haar man lekker kon opwarmen, ze speelden samen in. Vervolgens won Federer en toen zei Andy Roddick: 'Oh my god, ik kan niet geloven dat ik van een gast heb verloren die is ingespeeld door zijn vrouw!'"

"Aan de reactie van Roddick te zien, dacht hij eerst: wat is dit voor verhaal? Ik kan het me niet herinneren. En vervolgens lag iedereen gevloerd. Mooi om zulke anekdotes te horen. Ook over hoe ze elkaar hebben ontmoet, tijdens de Spelen van Sydney in 2000. Ze zijn al ongelooflijk lang bij elkaar."

Opvolger binnen Federer-familie?

"Mirka vertelde dat hij, naast dat hij dus een legendarische tennisser is, ook echt een hele toegewijde vader is voor hun kinderen", aldus Van As. "Dat hij altijd tijd voor ze vrijmaakte om te spelen, om ze in bad te doen. Dat hij heel lief is voor die kinderen."

Hoog: "Die kinderen moeten toch wel heel goed gaan worden in tennis? Met zulke ouders?" Van As grappend: "Ze hebben vier keer kans, dus dan moet eentje toch wel lukken? De kinderen waren er ook en die oudste twee meiden zijn echt al groot. Is ook wel logisch, want het is al een oude man, die Roger."

i De vier kinderen van Roger Federer.

Ook moeder Roger Federer in tranen

"Federer was echt mega-emotioneel", viel Hoog op. "Dat vind ik dan wel grappig. Alsof hij niet verwachtte dat hij, met zo'n status, op een gegeven moment een keer wordt opgenomen. Het is natuurlijk wel heel bijzonder, een heel grote eer. Maar grappig, hij was echt super emotioneel. Die speech duurde wel een half uur, omdat hij elke keer weer moest huilen."

Van As: "Misschien toch ook omdat al zijn geliefden er waren? Ook zijn ouders. Ik zag zijn moeder tijdens de speech van zijn vrouw helemaal in tranen. Ze zei ook iets over zijn ouders. Dat ze zo'n prachtig mens hadden opgevoed, met mooie normen en waarden en respect voor andere mensen."

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In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week weer veroorzaakte. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.