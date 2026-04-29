Naast Carlos Alcaraz heeft nog een topspeler zich moeten afmelden voor Roland Garros. De Britse topspeler Jack Draper heeft een terugslag van zijn knieblessure en doet niet mee in Parijs.

Draper heeft op de top van zijn kunnen op de vierde plek op de ATP-rankings gestaan in 2025, maar de hoogste plekken aanvallen lukte hem nog niet. De Brit kampt echter al zijn hele tenniscarrière met blessures. Zo hebben kwetsuren aan zijn arm, schouder en heup Draper al jaren aan de kant gehouden. Nu heeft hij echter last van zijn knie. Door die knieproblemen moest hij ook de ATP-toernooien in Rome en Madrid afzeggen, in de hoop dat hij Roland Garros zou halen. Dat laatste lukt nu echter toch niet.

"Het gaat steeds beter met mijn knie en ik ben weer aan het trainen, maar helaas heb ik het advies gekregen om Roland Garros over te slaan", onthult Draper via zijn Instagram. "Hoe erg ik er ook van baal om nog een Grand Slam te missen, het is advies is om niet te haasten met het spelen van vijfsetters op clay. Vorig jaar heb ik mijn armblessure gehad en toen heb ik mij zeer strikt aan mijn trainingsschema moeten houden. Ik wil beter worden en bouwen zodat ik weer de speler kan worden die ik zou willen zijn. Ik zie jullie snel", legt Draper uit.

Carlos Alcaraz

De 24-jarige Draper staat op dit moment 28e van de wereld door zijn afwezigheid, maar hij is niet de enige tennisser uit de top 30 die zich heeft moeten afmelden. Ook de nummer twee van de wereld Carlos Alcaraz doet niet mee. De winnaar van de vorige twee edities van Roland Garros heeft zich moeten afmelden door een blessure aan de pols. Dat houdt in dat het prestigieuze tennistoernooi in de Franse hoofdstad dus een nieuwe winnaar zal krijgen.

Andere topspelers die wel aanwezig zullen zijn in Parijs zijn de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner en zijn grootste concurrenten Novak Djokovic en Alexander Zverev.