Naomi Osaka luistert terugkeer na lange afwezigheid op met zege tijdens Roland Garros

Naomi Osaka heeft zondag haar eerste ronde op Roland Garros gewonnen. De Japanse keerde na lange afwezigheid terug op een Grand Slam en pakte bijzonder nipt de zege tegen de Italiaanse Lucia Bronzetti.

Osaka was lange tijd afwezig op de internationale tennisvelden om verschillende redenen. De Japanse kampte met mentale problemen en een zwangerschap die haar meer dan een jaar aan de kant hield. Lange tijd was ze niet in staat om te tennissen. In 2018 won Osaka de US Open en in 2019 de Australian Open, waarna ze in 2021 besloot om zichzelf terug te trekken tijdens Roland Garros. In 2024 keert ze dus officieel terug.

Errors

In de eerste set liet Osaka direct weer zien uit welk hout ze gesneden is. De Japanse walste in de eerste set over haar tegenstander Lucia Bronzetti heen. De set ging met 6-1 naar Osaka. De tweede set was alweer een stuk spannender. Bronzetti richtte zich op en maakte het Osaka erg lastig. De Japanse won vier games, maar de Italiaanse overtuigde en trok de tweede set naar zich toe. Het leek echter de laat voor Bronzetti, want in de derde set won Osaka de eerste vier games, maar niets bleek minder waar. De Japanse maakte fors wat fouten en gaf daarna vijf games op rij weg aan haar tegenstander.

Zege

Echter richtte Osaka zich weer op. Nadat eerst de Italiaanse helemaal terugkwam, bleek nu de Japanse ook mentaal sterk. Zij pakte de laatste twee games, waardoor de zege alsnog naar haar ging. In drie sets werd het 6-1, 4-6 en 7-5. De terugkeer van Osaka op een Grand Slam is dus niet uitgelopen op een deceptie.