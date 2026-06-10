Tennisser Thijs Boogaard heeft een knappe zege geboekt in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De 17-jarige Nederlander, de nummer 779 van de wereldranglijst, versloeg de Chinees Wu Yibing met 6-3 2-6 6-4.

Het was voor Boogaard zijn eerste zege op het hoogste niveau. "Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat ik hier mijn eerste ATP-wedstrijd heb gewonnen", zei hij na afloop bij Ziggo Sport.

Teruggeknokt in de wedstrijd

"Ik ben heel tevreden over hoe ik ben omgegaan met de regenpauze", keek hij terug op de onderbreking aan het einde van de tweede set tijdens Libéma Open. "De eerste twee games waren daarna nog een beetje slordig, maar ik heb mezelf toch weer in de wedstrijd geknokt en uiteindelijk weten te winnen. Ik denk ook dat ik in mijn spel een paar hele goede dingen heb gedaan."

Partij valt in het water

De partij stond aanvankelijk voor dinsdag op het programma, maar werd verschoven vanwege de regen. Boogaard, die met een wildcard was toegelaten, brak in de eerste set zijn tegenstander in zijn eerste servicegame en gaf de voorsprong niet meer uit handen. De Chinese mondiale nummer 101 trok de stand gelijk in de tweede set, maar Boogaard won de derde set na een break op 4-4.

Loodzware tegenstander in tweede ronde

Boogaard treft in de tweede ronde de als derde geplaatste Daniil Medvedev. De Rus verloor in 2022 de finale in Rosmalen van Tim van Rijthoven.

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