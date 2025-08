Guy den Ouden was zondag dicht bij de grootste titel van zijn carrière, maar de Nederlandse tennisser (23) moest in de finale van de Challenger van het Duitse Hagen buigen voor de als derde geplaatste thuisfavoriet Yannick Hanfmann, terwijl hij maar één set verwijderd was van een nieuwe mijlpaal in zijn carrière.

De thuisspelende Hanfmann bleek in de tweede en derde set te sterk: 6-3, 2-6, 2-6. Den Ouden was de nummer 6 van de plaatsingslijst, Hanfmann de nummer 3. De 23-jarige Den Ouden had de belangrijkste titel in zijn carrière tot nu toe kunnen pakken. Den Ouden was in de finale terechtgekomen door een zege op de Zwitser Jerome Kym eerder op zondag in de halve finale. In de kwartfinales had Den Ouden zijn als eerste geplaatste landgenoot Botic van de Zandschulp uitgeschakeld.

Tóch iets te vieren

Toch valt er voor de in Maarssen geboren tennisser iets te vieren, want door het halen van de finale in Hagen bereikte hij de hoogste positie ooit op de wereldranglijst. Hij klimt liefst 16 plekken en staat maandag bij het uitkomen van de nieuwe ATP-ranking op plek 157 van de wereld. Dat is flink hoger dan positie 173 die hij voorheen als hoogste notering had. Hij is achter Tallon Griekspoor (29ste), Jesper de Jong (79ste) en Van de Zandschulp (92ste) de vierde Nederlander van de wereld.

Prijzengeld

Hoewel Hanfmann het hardste juicht van de twee omdat hij zijn thuistoernooi won en daarmee een einde maakte aan vijf jaar droogte, hoeft Den Ouden ook niet te lang te treuren. Zijn tweede plek in Hagen levert namelijk ook nog een aardig zakcentje aan prijzengeld op. Hij krijgt 7620 euro. Hanfmann gaat er met de hoofdprijs van 12.980 euro én 75 punten voor de wereldranglijst vandoor. Hij is de nieuwe nummer 131 van de wereld.