De Spaanse tiener Rafael Jodar (19) is een van de allergrootste tennistalenten op de ATP-tour. Op Roland Garros leek hij alle positieve geluiden rondom zijn opkomst door het afvoerputje te spoelen vanwege een akkefietje met een ballenmeisje. Maar waarschijnlijk werd de Spaanse sensatie te snel beschuldigd van vuil spel.

Het is in de laatste 12 maanden enorm snel gegaan met Jodar. In mei 2025 speelde hij nog challengers, een categorie toernooien met weinig glamour en prijzengeld, en stond hij niet eens in de top 700 van de ATP-ranking. Inmiddels is zijn eerste ATP-titel een feit (in maart te Marrakech) en versloeg hij voor het eerst een speler uit de top tien (Alex De Minaur). Bij Roland Garros schaarde hij zich bij de laatste 16.

Ballenmeisje

In zijn partij op Roland Garros tegen Alex Michelsen, in de derde ronde, was er een merkwaardig moment rond Jodar en een ballenmeisje. Op socials beschuldigden veel mensen de Spanjaard ervan dat hij een duw uitdeelde aan het meisje en dat zij als gevolg daarvan struikelde.

A false narrative that Rafa Jodar shoved a ball girl at Roland Garros went viral



He didn't. She trips over the poorly placed tarp while he's gesturing to his father in the crowd



When asked:



‘I didn’t touch her. No, no, no… I could never do that’pic.twitter.com/1r6yRBghj1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

De beelden lijken daar ook op te wijzen, want daarop zien we Jodar vanaf zijn rug gefilmd. Net op het moment dat het meisje uitwijkt en struikelt, maakt de toptennisser een zwiepende beweging met zijn hand.

Onschuldig

Maar nadere bestudering van het tafereel wijst uit dat hij haar helemaal niet raakte. Ook was zijn handgebaar niet gericht aan het meisje. Hij wierp een object, vermoedelijk een fles, naar zijn team op de tribunes. En hij liep niet op het meisje af, maar wilde de baan even verlaten en moest daarom haar kant uit. Inmiddels heeft Jodar gereageerd op de ophef. Hij ontkent haar te hebben aangeraakt. "Nee, ik zou zoiets nooit doen!", zei hij.

Beelden vanuit een andere hoek bevestigen zijn woorden. Op de video in het bericht op X hieronder is te zien dat er geen contact was tussen de twee. Het meisje wil aan de kant gaan voor hem, maar struikelt precies op dat moment over het doek dat op de baan ligt voor het geval dat er een regenbui komt.

🚨 The below video is misleading.....Here's what happened in another angle...



Rafael Jódar didn't push the ball girl. The girl trips on the covers all by herself.pic.twitter.com/rbQ51m3t9I https://t.co/D7TYgkykTc — SK (@Djoko_UTD) May 29, 2026

Kalm

Ook dit soort momenten zullen Jodar helpen met zijn ontwikkeling. Het zal niet de eerste keer zijn dat er negatieve geluiden komen, terecht of onterecht. Ex-toptennisser Alex Corretja prees zijn landgenoot in gesprek met deze site eerder om zijn kalmte.

Volgens Corretja, die als analist voor Eurosport aanwezig is op Roland Garros, lijdt zijn jonge landgenoot niet onder alles dat er plotseling op hem afkomt. “Hij gaat heel goed om met alles dat er de laatste tijd met hem is gebeurd. Het zijn niet eens maanden, maar slechts weken. Ik heb niet het idee dat het hem in de weg zit.”

