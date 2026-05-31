Het was tijdens de eerste week van Roland Garros erg warm en in die omstandigheden lukte het de spelers niet altijd om het hoofd koel te houden. Dat gebeurde ook zaterdag, want toen kregen tennissers Frances Tiafoe en Jaime Faria het in hun partij in de derde ronde met elkaar aan de stok. De umpire moest daarop zelfs uit haar stoel klimmen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Tiafoe (ATP-22), vorig jaar nog kwartfinalist in Parijs, kwam zaterdagavond tegen de Portugees Faria (ATP-115) verrassend met 2-0 achter in sets, maar de Amerikaan knokte zich terug en bracht de partij rond middernacht weer in balans. In de beslissende set ging het vervolgens echter fout tussen beide spelers.

De Amerikaan leidde met 2-1 toen Faria serveerde om weer op gelijke hoogte in de set te komen. Bij een stand van 15-15 sloeg de Portugees een goede service, maar Tiafoe was ervan overtuigd dat de bal uit was. Hij omcirkelde de afdruk en vroeg aan umpire Marijana Veljovic om te komen kijken naar de afdruk. Zij had echter slecht nieuws voor Tiafoe, want tot zijn verbazing was zij van mening dat de bal in was en dus gaf ze het punt aan Faria.

Ruzie tussen tennissers

Daarmee leek de discussie voorbij, maar toen kregen de spelers het plotseling onderling aan de stok met elkaar. Faria wandelde naar het net en gebaarde dat ook Tiafoe die kant op moest komen. Umpire Veljovic moest daarop weer uit haar stoel naar beneden klimmen om de twee uit elkaar te halen: "Dit moet stoppen. Jaime, stop hiermee. Ik ga met jullie allebei praten, dit moet stoppen."

Daar hadden ze echter nog maar weinig zin in, want inmiddels was ook Tiafoe bij het net aangekomen. "Stop met te doen alsof je stoer bent. Dat ben je niet dus speel gewoon verder", beet hij de Portugees toe. Faria was daar weer niet over te spreken: "Je bent nu respectloos." De umpire voegde er vervolgens aan toe dat de Portugees dat zelf ook richting zijn tegenstander was.

'Jij bent ook respectloos geweest'

De spelers liepen daarna eindelijk weer terug naar hun plek, maar de opmerking van de umpire zat Faria niet lekker en dus wandelde hij ineens weer terug naar Veljovic om zich te beklagen. Zij nam het echter niet terug: "Luister, jij bent ook respectloos geweest met wat je over hem hebt gezegd en over mij." Faria ontkende dat gedaan te hebben. Daarna besloot hij het er toch maar bij te laten zitten en speelde hij verder.

Faria won de game uiteindelijk, maar dat bleek ook zijn laatste succes in de partij. Tiafoe pakte de laatste vier games en won na zo'n vier uur tennis van de Portugees: 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2. Ondanks het akkefietje gaven ze elkaar na afloop wel gewoon een hand.

"Why don't you quit trying to act like you're tough? You're not hard bro, just play." 😳



Frances Tiafoe and Jaime Faria are jawing past midnight in Paris 😮 #RolandGarros — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 30, 2026

Grote kans voor Tiafoe

Tiafoe is de nummer 22 van de wereld, maar opmerkelijk genoeg wel de favoriet om de halve finales in Parijs te halen. In zijn gedeelte van het schema zit er namelijk niemand die hoger op de ranglijst staat. Dat heeft alles te maken met de vroege uitschakeling van titelfavoriet Jannik Sinner. Ook Ben Shelton, vijfde van de wereld, vloog er in het gedeelte van Tiafoe al snel uit. De Amerikaan speelt in de vierde ronde tegen Matteo Arnaldi, die in de eerste ronde won van Tallon Griekspoor.

