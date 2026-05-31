Roland Garros gaat een nieuwe winnares krijgen. Doordat Iga Swiatek zondagmiddag verloor van de Oekraïense Marta Kostjoek, zit er geen enkele oud-winnares nog in het toernooi.

Het was de eerste keer sinds 2019 dat Swiatek, de huidige nummer 3 van de wereld, de kwartfinales niet haalde. Kostjoek (23) stond nog niet eerder in de kwartfinales in Parijs, waar ze een keer de vierde ronde had bereikt. Ze speelt in de volgende ronde tegen de winnares van de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina en Belinda Bencic uit Zwitserland.

Swiatek trof met Kostjoek een tegenstandster die de laatste tijd in vorm is op gravel. Ze won onlangs het toernooi van Rouen en het hoog aangeschreven toernooi van Madrid.

Verloop

Geen van beide speelsters haalde een hoog niveau in de eerste set, waarin veel fouten werden gemaakt. Vanaf 3-3 leverde Kostjoek twee keer haar service in, maar ze zette daar drie breaks tegenover. Swiatek brak haar opponente nog wel in de eerste game van de tweede set, maar won daarna geen game meer.

Swiatek schreef Roland Garros in 2020, 2022, 2023 en 2024 op haar naam. Vorig jaar verloor ze in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus, de mondiale nummer 1. De Poolse won ook de US Open (2022) en Wimbledon (2025).

Sabalenka tegen Osaka

Dé wedstrijd van de vierde ronde is die tussen Sabalenka en Naomi Osaka. Het tweetal won al meerdere grote toernooien willen nu ook Roland Garros op hun naam schrijven. Sabalenka is de huidige nummer één van de wereld, maar won nog nooit in de Franse hoofdstad. Vorig jaar haalde ze de finale in Parijs, maar was Coco Gauff te sterk.

