Roland Garros is in volle gang en de eerste week leverde een hoop verrassingen op. Jesper de Jong was er daar één van, want als 'lucky loser' haalde hij de vierde ronde in Parijs. Daarin treft hij zondag de Duitser Alexander Zverev, die na nederlagen van Jannik Sinner en Novak Djokovic plotseling de titelfavoriet is. Lees hier hoe je die partij kunt kijken.

Nog voordat het toernooi begonnen was, werd het eigenlijk al onthoofd. Carlos Alcaraz won de afgelopen twee edities bij de mannen, waarvan de laatste na een zinderende finale tegen Jannik Sinner, maar ontbreekt deze keer in Parijs vanwege een polsblessure. Doordat ook Sinner en Djokovic verrassend uit het toernooi vlogen, is Zverev nu de grote favoriet om zijn eerste grandslamtitel te pakken.

Dan zal hij zondag wel langs De Jong moeten, want dat is zijn tegenstander in de vierde ronde. De Nederlander verloor vorige week nog in de laatste kwalificatieronde, maar werd door een afmelding toch nog toegevoegd aan het hoofdtoernooi. Daar leeft hij nu zijn droom, want hij staat voor het eerst bij de laatste zestien op een Grand Slam.

De Jong rekende af met oud-kampioen Stan Wawrinka, de jonge Italiaan Federico Cina en versloeg vervolgens ook nog Karen Khachanov in de derde ronde. De Rus was als dertiende geplaatst in Parijs, maar De Jong wist hem na vijf slopende sets op de knieën te krijgen.

Als beloning krijgt hij nu een clash met Zverev. De twee tennissers kwamen elkaar twee keer eerder tegen en beide keren won de Duitser. Hun laatste duel was vorig jaar op Roland Garros. De Jong won toen de eerste set, maar zag de volgende drie sets naar Zverev gaan.

Live op Eurosport en HBO Max

Roland Garros is net als de andere grandslamtoernooien weer te bekijken via Eurosport en HBO Max en dat is dan ook de zender waar het duel tussen De Jong en Zverev te zien is. De twee beginnen waarschijnlijk rond 15.30 uur aan hun partij. Aangezien zondag ook de slotdag van de Giro d'Italia is, moeten de tennisfans vanaf dat moment op Eurosport 2 inschakelen.

Ook kan er dus worden gekeken via streamingsdienst HBO Max. Via dat platform zijn zelfs alle partijen in Parijs te bekijken. Wie dus geen trek heeft in de wedstrijd van De Jong en Zverev kan daar een ander duel uitkiezen.

