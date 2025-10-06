Jesper de Jong werd maandag uitgeschakeld door Felix Auger Aliassime op het ATP-toernooi van Shanghai. De Nederlandse toptennisser laat achteraf een geluid horen dat veel tennissers laten horen in China: de extreme hitte speelde hem parten.

"Warm", is het eerste gevoel van De Jong na zijn wedstrijd tegen Auger Aliassime in het bloedhete Shanghai. "Het was al wel bekend dat het op maandag en dinsdag wel echt taai ging worden. De dagen ervoor waren al erg warm en toen zagen we dat het vandaag richting de 36/37 graden zou zijn. Als 30 graden al taai is, dan kijk je daar niet naar uit. Dus het was een taaie bedoening."

De hitte maakte ook dat het niveau van de wedstrijd wat minder was, aldus De Jong. "Het was geen geweldige partij. Geen heel hoog niveau, maar dat is ook moeilijk met deze omstandigheden. Je bent ook allebei bezig met dat je niet te veel energie wilt verspillen. Als je te veel energie geeft, dan word je gewoon gepakt door de hitte. De eerste set win ik vier punten op de return, dat heb ik bijna nog nooit gehad. Dat zegt genoeg over hoe hij stond te serveren."

Het warme weer zorgde er volgens De Jong ook voor dat je als speler minder op je spel kan letten. "Je bent een paar procenten minder bezig met tactiek. Je bent gewoon tien procent meer bezig met het managen van je energie en de hitte. De anderhalve minuut tv-onderbreking voelt echt als tien seconden, want je moet zo veel dingen doen. Normaal wil ik na dertig seconden weer, maar dan moet je wachten. En nu was het dat je gewoon weer moest. Je moet inleveren op je spel om je energie tactisch te kunnen managen."

Toch is De Jong uiteindelijk tevreden met zijn debuut op het ATP-toernooi van Shanghai. "Het was een goede eerste keer. Ik heb mooie wedstrijden gespeeld. Ik had er ook zo maar de eerste ronde uit kunnen liggen, maar dat is niet gebeurd. Ik heb twee mooie overwinningen mogen halen, maar ik baal enorm dat ik die derde pot niet win."