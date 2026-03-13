Ze is pas 29 jaar oud en had nog een tijd meegekund als toptennisster, maar Arianne Hartono vindt het mooi geweest. De Nederlandse heeft besloten haar carrière te beëndigden en nam dat besluit na een moeilijke periode.

Hartono kende nog niet zo lang geleden haar beste jaren. In 2022 en 2023 stond ze op Australian Open. Weer een jaar later bereikte ze de hoogste klassering uit haar loopbaan. In 2024 kwam ze tot positie 135 op de wereldranglijst. Maar nu is het mooi geweest, maakte ze bekend aan RTV Drenthe. Ze was naar eigen zeggen toe aan iets nieuws.

Ook legt ze uit dat ze 'mentaal en emotioneel' een moeilijke tijd heeft gehad. Daarom wil ze wat anders gaan doen, al was dat natuurlijke en lastige beslissing waar ze lang over nadacht. "De twijfel begon vorig jaar al een beetje ik kwam steeds 'dieper in de kelder te zitten'. En toen begon ik me af te vragen: waar doe ik het nog voor?"

Haar hele leven draaide volgens Hartono om tennis. Als tiener verkaste ze naar de Verenigde Staten om haar droom na te jagen. Lang deed ze dat met plezier, maar dat verdween langzaam maar zeker in het tennisleven van de Nederlandse. Nu hoopt ze op een 'normaal leven', laat ze weten. "Ik heb behoefte aan rust en regelmaat. Een baan van maandag tot en met vrijdag en dat ik op een normale tijd thuis kan komen en ook weekend kan houden, zoals een normaal persoon."

Dat leven gaat ze leiden met Jason Ontog. Dat is sinds ruim een jaar de man van de gestopte tennisster. De twee trouwden immers in februari 2025. Het nieuws vond plaats in de Verenigde Staten. Om precies te zijn op een idyllische locatie net buiten de stad Nashville in de staat Tennessee.