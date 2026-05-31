Voor Jesper de Jong is zondag een hele speciale dag. De tennisser speelt namelijk niet alleen op Roland Garros in de vierde ronde tegen Alexander Zverev, maar viert ook nog eens zijn verjaardag. De Jong kreeg enkele uren voor zijn duel in Parijs een bijzondere felicitatie van vriendin Pien Hersman.

De Jong leeft de afgelopen week haast op een roze wolk. De tennisser mocht eigenlijk niet meedoen aan Roland Garros nadat hij in de laatste kwalificatieronde verloor, maar door een afmelding gebeurde dat toch. Sindsdien valt alles op zijn plek, want na drie knappe zeges staat De Jong in de achtste finales van het grandslamtoernooi. Dat is zijn beste prestatie ooit bij zo'n evenement.

De tennisser gaat zijn partij in de achtste finales zondag spelen en doet dat ook nog eens op zijn verjaardag. De Jong blaast 26 kaarsjes uit en kan zichzelf dus een prachtig verjaardagscadeau geven als hij topfavoret Zverev zondag weet uit te schakelen.

'Ik heb zoveel geluk'

De Jong krijgt daarbij in ieder geval steun van zijn vriendin. Dat is schaatsster Pien Hersman en zij vloog na haar trainingskamp met Team X2O Badkamers, waar ook Joy Beune voor rijdt, direct door naar Parijs om haar geliefde te steunen.

Hersman stond zondag ook stil bij de verjaardag van haar vriend. Op haar Instagram deelt ze een collage met allerlei gezamenlijke foto's. "Gelukkige verjaardag aan mijn vriend en mijn beste vriend. Ik heb zoveel geluk dat jij in mijn leven bent", schrijft de schaatsster bij de foto's.

i Het bericht van Hersman aan De Jong.

De Jong gaat voor nieuwe stunt in Parijs

De Jong hoopt zondag in een knotsgek mannentoernooi voor de volgende sensatie te zorgen op Roland Garros. Na drie rondes zijn Zverev en Felix Auger-Aliassime de enige twee spelers uit de top 10 van de wereldranglijst die nog in het toernooi zitten. Door afmelding van Carlos Alcaraz en de vroege nederlagen van Jannik Sinner en Novak Djokovic is het nu al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen.

De 26-jarige De Jong zou bij een zege de eerste Nederlandse man in de kwartfinales van Roland Garros worden sinds Martin Verkerk in 2003. Verkerk haalde toen ook de finale, maar verloor die van Juan Carlos Ferrero. Botic van de Zandschulp is de laatste landgenoot die de kwartfinales haalde op een grandslamtoernooi, dat deed hij in 2021 op de US Open.

Bij de vrouwen was Kiki Bertens in 2016 de laatste Nederlandse in de kwartfinales van Roland Garros. Zij haalde ook de halve finales, maar ging daarin onderuit tegen Serena Williams.

