Aryna Sabalenka zorgde voor een opvallend moment bij Novak Djokovic op het toernooi van Indian Wells. De Servische tennislegende wilde net gaan serveren, toen de Wit-Russische tennisster plots langzaam langs het net liep en zijn concentratie volledig verstoorde.

Djokovic stond op dat moment te trainen met Stefanos Tsitsipas, met wie hij deze week ook een duo vormt in het dubbelspel. Terwijl de 38-jarige Serviër zich klaarmaakte voor zijn service, verscheen Sabalenka plots op de baan.

Aryna Sabalenka verstoort training

De Wit-Russische nummer één van de wereld besloot vervolgens op haar gemak langs het net te lopen. Dat deed ze opvallend langzaam, bijna alsof ze een speelse catwalk over de baan maakte, terwijl Djokovic midden in zijn servicebeweging zat.

De 24-voudig grandslamwinnaar kon er uiteindelijk wel om lachen. Djokovic sloeg voor de grap een bal richting de voeten van Sabalenka, die lachend opzij sprong voordat ze haar loopje vervolgde en weer van de baan liep.

Goede vriendschap

Het is niet de eerste keer dat de twee elkaar op speelse wijze plagen. Sabalenka en Djokovic kunnen het al jaren goed met elkaar vinden en zoeken elkaar regelmatig op tijdens toernooien. Zo reageerde Djokovic eerder dit jaar nog met een knipoog toen Sabalenka tijdens de Australian Open zijn record van twintig opeenvolgende tiebreaks op een Grand Slam evenaarde. "Ik ben op dit moment boos", schreef hij toen gekscherend op sociale media.

Ook een samenwerking op de baan lijkt niet uitgesloten. Sabalenka liet onlangs lachend weten dat ze nog altijd wacht op een uitnodiging van Djokovic om samen gemengd dubbel te spelen. "Misschien op de US Open dit jaar. Ik wacht nog steeds op dat lange bericht van hem waarin hij zegt dat ik zijn droompartner ben."

'Kotsende' Novak Djokovic

Djokovic zorgde eerder deze week ook al voor opvallende beelden op Indian Wells. Tijdens zijn eerste partij tegen de Pool Kamil Majchrzak moest de Servische tennislegende na een slopende rally van zo’n veertig slagen plots naar de zijkant van de baan. Daar dook hij achter de boarding om volgens tenniswebsite Punto de Break over te geven.

Het incident bracht Djokovic echter niet van zijn stuk. Hoewel hij de eerste set met 4-6 verloor, herpakte de Serviër zich knap en draaide hij de partij alsnog om. Na ruim twee uur tennis won hij met 4-6, 6-1 en 6-2. Met die overwinning plaatste Djokovic zich voor de derde ronde van het prestigieuze toernooi in Californië. Daar neemt de Serviër het op tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic.

Verloofde Aryna Sabalenka

Sabalenka is ondertussen ook uitstekend begonnen aan het toernooi in Indian Wells. De nummer één van de wereld won achtereenvolgens van Moyuka Uchijima en Jaqueline Cristian. In de achtste finales wacht nu een duel met Naomi Osaka.

Ook buiten de baan beleefde Sabalenka onlangs een bijzonder moment. De toptennisster maakte via sociale media bekend dat haar vriend, de Braziliaanse zakenman Georgios Frangulis, haar ten huwelijk heeft gevraagd. Bij beelden van het romantische aanzoek schreef Sabalenka liefdevol: "Jij en ik, voor altijd."