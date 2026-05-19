Tennisster Anouk Koevermans is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. De Nederlandse speelde nog nooit op het hoofdtoernooi in Parijs.

De 22-jarige Nederlandse ging in de eerste ronde na een tiebreak in twee sets onderuit tegen de geboren Russische Polina Koedermetova, die uitkomt voor Oezbekistan: 1-6, 6-7 (7).

Koevermans, de nummer 158 van de wereldranglijst, wist het hoofdtoernooi in de Franse hoofdstad nog nooit te bereiken. Vorig jaar was Justina Mikulskyte uit Litouwen in de tweede kwalificatieronde te sterk.

Nederlanders Roland Garros

Arantxa Rus slaagde er maandag niet in de eerste kwalificatieronde door te komen. Suzan Lamens verzekerde zich die dag wel van een plek in de tweede ronde. Bij de mannen plaatste Jesper de Jong zich maandag eveneens voor de tweede van drie kwalificatierondes. Max Houkes en Guy den Ouden gingen in de eerste kwalificatieronde onderuit. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn dankzij hun ranking al zeker van een plek op het hoofdtoernooi.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat op zondag 24 mei van start. Carlos Alcaraz kan zijn titel niet verdedigen. Hij komt niet in actie op het grandslamtoernooi in Parijs vanwege een polsblessure. De Spaanse nummer twee van de wereld liet dinsdag weten dat hij ook het grasseizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Hij zal dus ook niet spelen op Wimbledon.

Nummer één van de wereld Jannik Sinner is nu de grote topfavoriet voor de eindzege van de Grand Slam op gravel. De Italiaan schreef afgelopen weekend nog zijn thuistoernooi in Rome op zijn naam.

