Aryna Sabalenka is de beste tennisster van dit moment en dat zorgt ook voor een hoop publiciteit. De Belarussische zag namelijk een droom uitkomen door een fotoshoot én groot interview bij Vogue. Daarin is ze bijzonder openhartig, onder meer over het feit dat ze geregeld huilend in bed wordt aangetroffen door haar verloofde.

Dat heeft alles te maken met een zeer verdrietig moment uit het leven van Sabalenka. Toen ze 21 jaar oud was, overleed haar vader plots. Met haar pa had ze een heel bijzondere band, hij was namelijk dé steunpilaar in haar leven. "Mensen zeggen dat de tijd wonden heelt, maar in sommige opzichten heb ik het juist nu moeilijker, omdat ik weet hoeveel plezier mijn vader zou hebben gehad van mijn succes."

Veel grote titels gewonnen

Sabalenka wint de afgelopen jaren namelijk alles wat er te winnen valt. De 28-jarige heeft inmiddels vier Grand Slams op haar naam staan. Ze won tweemaal de Australian Open en tweemaal de US Open. Daarnaast schreef ze ook legio andere toernooien op haar naam en is ze sinds een aantal jaar de nummer één van de wereldranglijst. Dat alles kan haar vader dus niet meer meemaken.

Dat doet natuurlijk heel veel pijn bij Sabalenka, die haar emoties deelt met haar verloofde Georgios Frangulis. Sabalenka vertelt openhartig hoe ze wel eens huilend in bed wordt aangetroffen door haar aanstaande man. "Omdat ik dan naar (Instagram, red.) Reels kijk en er iets is met een vader of met vroeger. De meest aangrijpende video's voor mij zijn die waarin mensen een reactie van hun familie posten op hun jonge atleet die iets wint, en dan stel ik me voor hoe mijn vader op mij zou reageren. Ik huil dan onbedaarlijk, alsof ik net heb verloren."

Ook ex-vriend overleden

Het was niet het enige tragische verlies in het leven van Sabalenka. In 2024 overleed haar toenmalige ex-vriend Konstantin Koltsov. Die verdrietige momenten hebben veel indruk op haar gemaakt. "Ik ben 28, maar soms denk ik dat ik alles in het leven al heb meegemaakt wat je je maar kan voorstellen."

Sabalenka hoopt de komende weken een nieuwe mijlpaal te bereiken. Op Roland Garros wist ze nog nooit te winnen. Vorig jaar reikte ze tot de eindstrijd, maar verloor ze van de Amerikaanse Coco Gauff.

