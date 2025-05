Dit is Anouk Koevermans: bekende 'Feyenoord-vader' goot tennistalent bij haar met de paplepel naar binnen

Met het tennistalent zit het in de familie Koevermans wel goed. Mark Koevermans was jarenlang prof en haalde ooit zelfs de laatste zestien op Wimbledon. Na zijn carrière werd hij directeur bij voetbalclub Feyenoord, maar dochter Anouk houdt de familie-eer nog altijd hoog in het tennis. De tennisster doet deze week mee aan het kwalificatietoernooi van Roland Garros en hoopt daar in de voetsporen van haar vader te treden.

Anouk Koevermans werd op 2 januari 2004 geboren in Berkel en Rodenrijs, een plaats net boven Rotterdam. Ze heeft drie broers en is de jongste van vier kinderen van haar vader Mark en moeder Charlotte. Hoewel het tennis bij allemaal met de paplepel werd ingegoten, lijkt het meeste talent van Mark bij zijn dochter te zijn beland. Al zal zij haar vader enkel als voetbaldirecteur kennen en niet als oud-tennisprof.

Mark begon in 2009 namelijk als commercieel directeur bij Feyenoord en werd tien jaar later zelfs algemeen directeur. Na twee jaar stopte hij echter vanwege bedreigingen aan zijn adres. De ruiten werden op een bepaald moment zelfs ingegooid bij de familie thuis. Anouk was er op dat moment niet, maar in gesprek met Sportnieuws.nl gaf ze vlak na dat incident aan dat het ook bij haar wel even binnenkwam. Ze vond het extra vreemd doordat ze zelf ook fan is van de club.

Tennissende vader

Daarmee trad ze in de voetsporen van haar vader en dat doet ze met haar carrière als tennisster ook. Mark was was van 1987 tot en met 1994 een zeer verdienstelijke proftennisser. Hij won in 1990 zijn enige toernooi en bereikte in dat jaar ook knap de achtste finales op Wimbledon, waarin hij na een spannende partij verloor van servicekanon Goran Ivanisevic. Koevermans stond zelfs even op de 37ste positie van de wereldranglijst.

Toch zullen de meeste sportliefhebbers hem kennen van de Davis Cup-wedstrijd tussen Nederland en Spanje in 1993. De Spanjaarden waren de grote favoriet op het gravel in Barcelona, maar in het beslissende enkelspel versloeg Koevermans na een 2-0 achterstand in sets niemand minder dan specialist Sergi Bruguera. De Spaanse wereldtopper won enkele maanden later Roland Garros.

Debuut op grandslamtoernooi

Anouk was toen nog niet geboren, maar toch blijkt ze het tennisvirus te hebben meegekregen van haar vader. Ze won in de jeugd een aantal nationale titels en heeft zich sinds enkele jaren volledig op het tennis gestort. De 21-jarige speelster wordt daarbij geholpen door haar broer Guus. Dat begint inmiddels de vruchten af te werpen, want ze behoort bij de beste 200 speelsters van de wereld.

Koevermans mocht daardoor eerder dit jaar debuteren in de kwalificaties van een grandslamtoernooi. Dat deed ze in Melbourne bij de Australian Open, maar het liep uit op een drama. Ze werd getrakteerd op een enorm pak slaag en kon niet eens één game winnen tegen de Chinese Xinyu Gao: 0-6 0-6.

Nieuwe kans op Roland Garros

In Parijs heeft ze deze week een nieuwe kans. Koevermans doet mee aan het kwalificatietoernooi voor Roland Garros en kan daar in de voetsporen van haar vader treden. Mark deed vijf keer mee aan het hoofdtoernooi en wist alleen in 1990 een potje te winnen.

Danny Koevermans

Voor zover bekend zijn de tennissende Koevermansen overigens geen familie van oud-voetballer Danny Koevermans.