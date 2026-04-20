Pien Hersman staat natuurlijk bekend als iemand die van alle markten thuis is. Of het nou op het ijs is, of daarbuiten op sociale media, het schaatstalent blinkt overal uit. Maar sinds maandag kan ze daar nog een extra functie aan toevoegen.

Pien Hersman is na afloop van een vrij teleurstellend schaatsseizoen ongeveer de halve wereld over aan het reizen. Met tripjes naar onder meer de Verenigde Staten en Marokko kon ze even goed bijkomen van alle hectiek. Inmiddels is ze om een goede reden neergestreken in het Spaanse Madrid.

De 22-jarige Hersman is namelijk naar de hoofdstad getrokken om niemand minder dan haar eveneens sportende vriend Jesper de Jong aan te moedigen. De tennisser uit Haarlem speelt daar in de hoofdfase van het ATP-toernooi, omdat hij door afmeldingen rechtstreeks werd toegevoegd. Maar zijn vriendin is daar zeker niet alleen om hem aan te moedigen, zoals blijkt via hun sociale media.

Nieuwe functie

Hersman en De Jong geven hun volgers immers een inkijkje in de pittige voorbereiding van de toptennisser. Daar valt te zien hoe De Jong een aantal oefeningen behendig uitvoert. Zijn schaatsende vriendin filmt het hele spektakel en lijkt als een soort trainer te acteren. Zij kan weten hoe de oefeningen moeten, want ze doen wel heel erg denken aan schaatstrainingen.

"Coach Pien Hersman is toegevoegd aan het team", grapt De Jong in de story op zijn Instagram bij de beelden van de oefening. Waarschijnlijk fungeerde Hersman als een soort drillcoach om te zorgen dat hij de kantjes er in ieder geval niet vanaf loopt. Een voordeel als je als stel allebei topsport uitoefent, zullen ze waarschijnlijk denken.

'Life is good'

Hersman wil de aanstelling in het begeleidingsteam van haar vriend zelfs serieus maken. Zij deelt het filmpje waarin ze haar schaatsteam IKO X20 Badkamers laat weten serieus te gaan tekenen. Ook deelt ze een video van haar heerlijke dag in de Spaanse zon.

"Maandag: om half elf in Madrid. Net gesport, nu een lekkere koffie. Tijd om mij om te kleden en mijn vriend aan te moedigen. Life is good", schrijft het schaatstalent bij de post. Het is in elk geval goed om haar zo te zien genieten. Hopelijk kan ze haar viend De Jong woensdag naar de overwinning schreeuwen.