Toptennisser Carlos Alcaraz heeft bij het prijzengala Laureus World Sports Award een titel gewonnen: sportman van het jaar. Het is een grote eer voor de veelvoudig grandslamkampioen. Maar hij heeft ook een vervelende boodschap voor zijn fans.

Alcaraz is momenteel geblesseerd en de nummer 2 van de ATP-ranking slaat om die reden het masterstoernooi in Madrid over. Dat doet pijn, want de Spanjaard beschouwt dat graveltoernooi als zijn thuis. Op de rode loper bij de Laureus Awards zei hij ook dat het onzeker is, of hij kan deelnemen aan Roland Garros. Dat toernooi in Parijs begint op 18 mei.

"Ik ga deze dagen een test laten uitvoeren en dan wachten we op de resultaten", zei Alcaraz. "Dat wordt cruciaal bij het nemen van een beslissing. Ik probeerd positief en geduldig te zijn."

Novak Djokovic

Tennisser Novak Djokovic en freestyleskiester Eileen Gu presenteren samen de Laureus World Sports Awards. Ze zullen prijzen uitreiken in categorieën als sportman en sportvrouw van het jaar, sportploeg, doorbraak, comeback, para-sporter en 'actiesporter'. De prestigieuze sportprijzen worden net als vorig jaar uitgereikt in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Er zijn dit jaar geen Nederlanders genomineerd. Afgelopen jaar werden Max Verstappen en Sifan Hassan genomineerd in de categorieën sportman en sportvrouw van het jaar, waarin de prijzen gingen naar de Zweedse atleet Armand Duplantis en de Amerikaanse turnster Simone Biles.

Nominaties (winnaar gecursiveerd)

Sportman van het Jaar:

Carlos Alcaraz (tennis/Spanje)

Mondo Duplantis (polsstokhoogspringen/Zweden)

Ousmane Dembélé (voetbal/Frankrijk)

Marc Márquez (MotoGP/Spanje)

Tadej Pogačar (wielrennen/Slovenië)

Jannik Sinner (tennis/Italië)



Sportvrouw van het Jaar:

Aitana Bonmatí (voetbal/Spanje)

Melissa Jefferson-Wooden (atletiek/VS)

Faith Kipyegon (atletiek/Kenia)

Katie Ledecky (zwemmen/VS)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletiek/VS)

Aryna Sabalenka (tennis/Belarus)



Team van het Jaar:

England Women's National Football Team (voetbal/Engeland)

European Ryder Cup Team (golf/Europa)

India women's national cricket team (cricket/India)

McLaren Formula 1 Team (autosport/Verenigd Koninkrijk)

Oklahoma City Thunder (basketbal/VS)

Paris Saint-Germain (voetbal/Frankrijk)



Doorbraak van het Jaar:

Désiré Doué (voetbal/Frankrijk)

João Fonseca (tennis/Brazilië)

Shai Gilgeous-Alexander (basketbal/Canada)

Luke Littler (darts/Verenigd Koninkrijk)

Lando Norris (autosport/Verenigd Koninkrijk)

Yu Zidi (zwemmen/China)



Gehandicapte Sporter van het Jaar:

Gabriel Araújo (zwemmen/Brazilië)

Simone Barlaam (zwemmen/Italië)

David Kratochvíl (zwemmen/Tsjechië)

Catherine Debrunner (para-atletiek/Zwitserland)

Kiara Rodríguez (atletiek/Ecuador)

Kelsey DiClaudio (para-ijshockey/VS)



Actiesporter van het Jaar:

Yago Dora (surfen/Brazilië)

Kilian Jornet (bergbeklimmen/Spanje)

Chloe Kim (snowboarden/VS)

Rayssa Leal (skateboarden/Brazilië)

Molly Picklum (surfen/Australië)



Laureus Sport for Good Award:

Fútbol Más (jeugdsportorganisatie/wereldwijd)

MindLeaps (onderwijs via dans/wereldwijd)

Social Transformation TRASO (vechtsport + therapie/Mexico)

ASD Gruppo Sportivo Valanga (sport + mentale gezondheid/Italië)

Rugby for Good (jeugdrugby ADHD/China)

Kings County Tennis League (tennis outreach/VS)