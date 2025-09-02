Nederlandse toptennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Asia Muhammad zijn dinsdagavond uitgeschakeld in het vrouwen dubbelspel van de US Open. De Italiaanse Jasmine Paolini en Sara Errani bleken te sterk in de kwartfinale.

In de eerste set hadden de Nederlandse en Amerikaanse het erg lastig tegen hun Italiaanse tegenstanders. Ze kwamen er amper aan te pas en verloren met 6-1. Set twee pakte beter uit voor Schuurs en Muhammad. Ze herpakten zich en kwamen op 5-4-voorsprong.

Het Italiaanse duo trok de stand toch weer gelijk en dus werd de tweede set beslist met een tiebreak. Die werd gewonnen door Paolini en Errani. Voor Schuurs was haar vijfde keer in de kwartfinale op het grandslamtoernooi, maar ze verloor elke keer.

Nederlands succes

Schuurs was de laatste Nederlandse vrouw in het toernooi. Na haar uitschakeling kan alleen Robin Haase de eer van Oranje nog hoog houden in het mannen dubbelspel. Hij speelt in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met zijn Duitse partner Constantin Frantzen tegen de Argentijnen Camilo Ugo Carabelli en Tomás Martín Etcheverry.

Voor het publiek in New York is de uitschakeling van het duo ook een domper. Zij zien thuisspeelster Muhammad vertekken.

Wimbledon

Schuurs en Muhammad werden op het vorige grandslamtoernooi, Wimbledon, nog in de tweede ronde uitschakeling. Ze verloren toen van het Australische duo Maya Joint en Kimberly Birrell. Vlak daarvoor pakten ze nog de titel in het dubbelspel op het grastoernooi Queens in Londen.

Het was voor Schuurs en Muhammad de tweede titel in 2025. Het duo won eerder de dubbelspeltitel op Indian Wells.

