Novak Djokovic hoopt op de US Open zijn 25ste grandslamtitel binnen te gaan hengelen. De Serviër heeft daarvoor inmiddels nog twee zeges nodig. In de kwartfinale kreeg de toptennisser misschien wel de moeilijkste klus van allemaal: in het hol van de leeuw winnen van de laatste Amerikaanse man in het enkelspel winnen. Djokovic tegen 23.001 mensen werd een spektakel.

Fritz was nog de enige Amerikaanse speler die bij de mannen in het toernooi zat en hij moest een einde aan de lange droogte van zijn land gaan maken. Andy Roddick was in de 2003 de laatste mannelijke tennisser uit de Verenigde Staten die de titel in het enkelspel wist te pakken. Fritz kwam vorig jaar al in de buurt om hem op te volgen, maar strandde toen in de finale tegen Jannik Sinner. Deze keer wachtte hem in de kwartfinales al een loodzware opgave met Djokovic, maar ook voor de Serviër was het niet makkelijk.

23.000 tegenstanders

De twee tennissers namen het tegen elkaar op in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Daar is plaats voor ruim 23.000 mensen. Hoewel Djokovic mede door zijn prestaties flink wat fans heeft over de hele wereld, kozen de fans nu massaal voor de thuisspeler Fritz. De Serviër moest het dus niet alleen tegen de Amerikaanse tennisser opnemen, maar ook tegen tienduizenden anderen. Hij beklaagde zich er flink over tijdens het duel.

Favoriet

Djokovic was qua aanzien nog altijd de favoriet, maar was dat niet als er naar de wereldranglijst gekeken wordt. Fritz staat tenslotte drie plekken boven de Serviër. Toch was de Amerikaan volgens niemand écht de favoriet voor hun duel in New York en dat komt door de balans in hun onderlinge duels. De twee namen het tenslotte tien keer eerder tegen elkaar op en Djokovic wist al die partijen te winnen. De Amerikaan pakte ook slechts drie sets in al die duels. Na de kwartfinale is de reeks van Djokovic nu 11-0 tegen Fritz en stond hij dus maar 4 sets af.

Ongeslagen tegen Amerikanen

Waar spelers nog weleens in de war kunnen raken doordat het volledige publiek op de hand van hun tegenstander is, was dat bij Djokovic niet echt het geval. Hij heeft flink wat ervaring met het spelen tegen Amerikanen op de US Open. Hij nam het nu zestien keer op tegen een thuisspeler op de US Open en won alle duels. De laatste keer voor Fritz was vorige week nog, want toen versloeg hij Zachary Svajda in vier sets in de tweede ronde. In de halve finale tegen Carlos Alcaraz vrijdag hoopt hij dat de tienduizenden fans weer massaal voor hem zijn.

