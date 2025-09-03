Jannik Sinner, de nummer een tennisser van de wereld, werd op de US Open onderwerp van een bizarre situatie. Een fan in New York werd op heterdaad betrapt op een poging tot diefstal bij de Italiaan.

Dat gebeurde na de partij van Sinner tegen Alexander Bublik. De 24-jarige Italiaan versloeg in de achtste finale Bublik uit Kazachstan in drie sets: 6-1, 6-1, 6-1. De nummer 24 van de wereld had geen schijn van kans en was na afloop erg onder de indruk van zijn tegenstander.

Hij maakte dan ook een opvallende vergelijking. "Dit is gestoord", zei Bublik direct na afloop. Op Instagram deed hij er nog een schepje bovenop: "Alsof je tegen een AI-tennisser speelt."

Diefstal

Na de overwinning nam Sinner uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen aan fans. Daarbij werd de tennisser nog bijna slachtoffer van diefstal. Een van de aanwezige supporters ritste zijn tas open en probeerde daar wat uit te pakken.

De beveiliging zag het gebeuren en greep gelukkig snel in. De hand van de fan in kwestie werd weggetrokken. Sinner liep vervolgens snel weg uit de menigte en schudde zijn hoofd in ongeloof.

Kwartfinale

Sinner schreef dit jaar de Australian Open en Wimbledon op zijn naam. Hij verspeelde in de finale van Roland Garros een voorsprong van twee sets tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Lorenzo Musetti uit Italië. De als tiende geplaatste Italiaan won in drie sets van de Spanjaard Jaume Munar: 6-3 6-0 6-1. Het is voor het eerst op de US Open dat twee Italianen het in de kwartfinales tegen elkaar opnemen.

