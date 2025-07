Anouk Koevermans is er niet in geslaagd om een fraaie toernooizege te boeken. De toptennisster (21) stootte de voorbije dagen knap door tot de finale van eeh Challenger-toernooi in het Italiaanse Palermo, maar was vrij kansloos in de finale.

De Britse Francesca Jones was duidelijk een maatje te groot voor Koevermans in het zuiden van Italië. Jones (101 op de ranking) troefde de Nederlandse (201 op de ranglijst) af in twee set: 6-3 en 6-2.

Hoewel ze vijf aces sloeg, zat een stunt er geen moment in. In de eerste set hield ze nog aardig gelijke tred, maar toen ze in set twee meteen werd gebroken op haar service liep ze achter de feiten aan.

Financieel een opsteker

De jonge Koevermans, dochter van oud-tennisser en voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans, bereikte in Italië voor het eerst de finale van een WTA-125 toernooi. De finaleplaats is natuurlijk mooi voor de statistieken, maar ook financieel is het een noemenswaardige prestatie.

De verliezend finaliste krijgt namelijk duizenden euro's op de rekening. Om precies te zijn gaat het om 7.304 euro. Als Koevermans had gewonnen, was het nog een smak meer geweest: 13.480 euro. Dat is uiteraard het grootste bedrag. In totaal was er een prijzenpot van 100.000 euro.

Bekende naam in tenniswereld

Van Koevermans zullen we de komende jaren waarschijnlijk nog meer horen. Ze komt uit een echte tennisfamilie. Vader Mark was van 1987 tot en met 1994 een verdienstelijk proftennisser. Zo reikte hij tot de achtste finales op Wimbleodn en stond hij op zijn hoogtepunt 37ste op de wereldranking.

Ultiem doel: Grand Slam

Koevermans hoopt een dezer jaren door te stoten naar het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Dat lukte vooralsnog niet. Ze kwam dit jaar al in actie op de kwalificatietoernooien van Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Verder dan de tweede kwalificatieronde kwam ze helaas nog niet.