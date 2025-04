Nederlandse toptennisster legt het in slopende partij af tegen gevallen talent

Het is Suzan Lamens niet gelukt om de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid te bereiken. De Nederlandse tennisster ging er in twee sets af tegen het gevallen toptalent Emma Raducanu: 6-7 (4) 4-6.

In de eerste set gingen de twee vrouwen gelijk op. Er waren twee breaks in het midden van de openingsset, alleen die waren eerlijk verdeeld. Een tiebreak moest dus bepalen wie er met 1-0 voor kwam. Dat werd Raducanu, ondanks dat Lamens de eerste mini-break plaatste. De Britse won vier punten op rij in het slotstuk en kwam na iets meer dan een uur spelen op voorsprong.

In de tweede sets regende het breaks. Beide speelsters waren slordig op eigen service. Bij 3-3 ging Raducanu door de service van de Nederlandse, al leverde ze meteen haar game in met 15-40. Helaas voor Lamens kon ze dit goede gevoel niet doortrekken en won de Britse twee games op rij. Na iets meer dan twee uur stapte zij als winnares van de baan.

Nooit saai rond Raducanu

Raducanu won in 2021 op achttienjarige leeftijd de US Open en werd een grote toekomst toegedicht. Die voorspelling heeft ze mede door blessures nog niet waar kunnen maken. Ook op coachingvlak is het vaak onrustig rondom de Britse, die onlangs na twee weken een trainer aan de kant schoof.

Gevallen toptennisster krijgt opnieuw een enorme dreun: 'Ze vraagt te veel' Emma Raducanu heeft opnieuw een enorme dreun gekregen. De tennisster brak in 2021 als 18-jarige door met de eindwinst op de US Open, maar heeft dat succes nooit meer kunnen evenaren. De Britse komt wel geregeld in het nieuws door randzaken en dat is opnieuw het geval. Raducanu is namelijk een gigantisch sponsorcontract kwijtgeraakt en daar zou ze zelf de schuldige van zijn.

In Madrid werd ze bijgestaan door haar 'informele' coach Mark Petchey, die haar sinds de Miami Open bijstaat. Volgens Raducanu werkt Petcheys losse aanpak. Wat niet werkt is de samenwerking met Vodafone. Onlangs werd een gigantisch sponsorcontract van Raducanu stopgezet.

Lamens

Het leven van de 25-jarige Lamens daarentegen verloopt een stuk betrouwbaarder. Gestaag bouwt de Nederlandse verder aan haar tenniscarrière. Sinds dit jaar mag ze zich de beste van Nederland noemen, met een 73ste plek op de mondiale tennisladder. Lamens haalde vorige week nog de halve finale van het WTA-toernooi in Rouen. Arantxa Rus staat op de 93ste positie.