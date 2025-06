Suzan Lamens heeft de kwartfinale van Libéma Open behaald na een heel knappe overwinning. Op het gras van het Autotron rekende de nummer 1 van Nederland af met de Amerikaanse Ann Li: 7-6 (4), 7-6 (5).

Het is de eerste keer dat Lamens de kwartfinale van het WTA-toernooi heeft bereikt. Vorig jaar strandde de 25-jarige Lamens in de tweede ronde tegen viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka. Met nummer 53 van de wereld Li trof ze dit keer een minder grote naam.

De eerste break was bij 4-3 voor Li, waarna ze mocht serveren voor de setwinst. Tot vreugde van het Nederlandse publiek kwam Lamens terug en had ze op 5-5 zelf breekkansen, maar die werkte de Amerikaanse weg. In de tiebreak kwam Lamens snel 4-0 voor en dat gaf ze niet meer weg.

In de tweede set vielen er meer breaks. Bij 6-5 had Li in een lange game drie kansen om de set te winnen, maar Lamens sleepte er opnieuw een tiebreak uit. Daarin kwam ze terug van een 3-0-achterstand en benutte ze haar tweede matchpoint.

'Wil dit toernooi winnen'

Lamens sprak van een van haar beste wedstrijden op gras ooit. "Mijn spel en houding maken me heel trots. Ik ga er nu voor dit toernooi te winnen. Ik vind het altijd leuk om hier te spelen, met het Nederlandse publiek. Ik hoop dat ze er morgen ook weer zijn."

De in Berkel en Rodenrijs geboren Lamens neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, die in de eerste ronde Arianne Hartono uitschakelde. Lamens is de laatst overgebleven Nederlandse tennisser in het enkelspeltoernooi in Rosmalen.

Vriendin van Tallon Griekspoor

Lamens tegenstander Li had in de eerste ronde verrassend gewonnen van de vriendin van Tallon Griekspoor. De Russische Anastasia Potapova was als vijfde geplaatst voor het toernooi in Rosmalen, maar moest het hoofd buigen in twee sets: 7-5, 6-2. Potapova bracht een paar dagen voor haar wedstrijd nog een bezoekje aan Amsterdam.

Debuut op Roland Garros

Lamens debuteerde eind mei op Roland Garros, maar werd direct in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi uitgeschakeld. De beste Nederlandse tennisser (nummer 72 van de wereld) verloor van Ashlyn Krueger. Lamens had last van "spanning" en "een beetje te zware benen", waardoor ze haar eigen spel niet kon laten zien.

Lamens doet mee met de elite van het internationale vrouwentennis, maar vooralsnog niet meer dan dat. Het is in 2025 nog wachten op een aansprekende zege. "Ik leer altijd meer van een nederlaag dan van een makkelijke zege", zei Lamens. "Ik moet verder. En ik hoop dat ik de volgende keer de bal wel een goede pats weet te geven."