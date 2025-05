Beste Nederlandse tennisster na teleurstellend debuut op Roland Garros: 'Volgende keer een goede pats geven'

Suzan Lamens debuteerde dinsdag op Roland Garros, maar werd direct uitgeschakeld. De 25-jarige Nederlandse toptennisster is nu teleurgesteld in zichzelf en wil vooral leren van haar nederlaag tegen Ashlyn Krueger.

Lamens had last van "spanning" en "een beetje te zware benen", waardoor ze haar eigen spel niet kon laten zien. "Hoewel ik best goed getraind heb, liep het niet lekker. Dat heb je soms", stelde Lamens in het perscentrum van Roland Garros.

De beste Nederlandse tennisster (nummer 69 van de wereld) kiest de weg van de geleidelijkheid. Nadat ze jaren achtereen in de marge van het proftennis had geacteerd, brak ze in 2024 door. Ze zette haar opmars dit jaar voort met een tweede ronde op haar eerste grandslamtoernooi in Melbourne en mocht in aanloop naar Roland Garros aantreden in Indian Wells, Miami, Madrid en Rome.

'Goede pats'

Lamens doet mee met de elite van het internationale vrouwentennis, maar vooralsnog niet meer dan dat. Het is in 2025 nog wachten op een aansprekende zege. "Ik leer altijd meer van een nederlaag dan van een makkelijke zege", zei Lamens. "Ik moet verder. En ik hoop dat ik de volgende keer de bal wel een goede pats weet te geven."

Lamens verloor met 2-0 in sets van Krueger: 6-3 en 6-4. De Nederlandse is nog wel in het dubbelspel actief. Daar neemt zij het woensdag met de Amerikaanse McCartney Kessler op tegen Giuliano Olmos en Hao-Ching Chan.

