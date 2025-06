Nederlandse tennisster onderuit tegen voormalig nummer drie van de wereld op Libéma Open

Tennisster Anouk Koevermans heeft woensdagmiddag verloren in de eerste ronde van de Libéma Open in Rosmalen. De Griekse Maria Sakkari, voormalig nummer drie van de wereld, was te sterk: 3-6, 4-6.

Koevermans trof het niet met de loting tegen Sakkari. De Griekse behaalde in maart 2022 de derde plek op de wereldranglijst. Het jaar daarvoor haalde ze de halve finale van zowel Roland Garros als de US Open. Sakkari won twee ATP-titels. Momenteel staat Sakkari 85e op de wereldranglijst, terwijl Koevermans 190e staat.

Roland Garros-winnaar vecht tegen tranen na overweldigend moment: 'Dat had ik nooit verwacht' Coco Gauff is na haar zege op Roland Garros terug in de Verenigde Staten en bezocht daar een basketbalwedstrijd in New York. Wat de toptennisster daar mee maakte, had ze nooit verwacht. De 21-jarige Gauff moest zelfs vechten tegen haar tranen.

Spannende sets

In de eerste set liet Sakkari zich gelijk gelden. De Griekse liep uit naar een voorsprong van 1-3 en later 2-4. Koevermans kwam nog terug tot 3-4, maar de volgende twee games waren voor Sakkari.

In de tweede set kwam Koevermans nog wel twee keer voor, maar vervolgens liep Sakkari ermee weg. Van een 2-1 voorsprong voor de Nederlandse ging het naar 2-4 voor de Griekse. Koevermans kwam nog wel tot 4-5, maar toen moest ze de service van Sakkari breken. Dit lukte niet, waardoor het afgelopen was. Koevermans speelde een goede partij, maar kon haarzelf niet belonen.

Tennisser Jesper de Jong teleurgesteld na uitschakeling Libéma Open: 'Dat maakt het gewoon heel moeilijk' Nederlandse tennisser Jesper de Jong werd op de Libéma Open in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (5) 6-7 (5) 2-6. Een grote teleurstelling voor de 25-jarige. "Ik baal gewoon heel erg."

Van den Broek

Ook voor Isis Louise van den Broek was het toernooi in Rosmalen snel voorbij. Zij verraste als nummer 704 van de wereld door zich voor te kwalificeren en mocht in de eerste ronde aantreden tegen Elena Gabriela Ruse. Dat werd eenrichtingsverkeer: het werd 2-6, 1-6 voor de Roemeense nummer 80 van de wereld. De partij duurde in totaal maar iets meer dan een uurtje.

Eén overgebleven Nederlandse

Door de nederlagen van Koevermans en Van den Broek liggen alle Nederlandse vrouwen eruit op de Libéma Open, op eentje na. Suzan Lamens won van de Belgische Yanina Wickmayer en is dus de Nederlandse hoop in de tweede ronde van het grastoernooi. Daarin treft ze de Amerikaanse Ann Li, nummer 53 van de wereld. Lamens staat zelf 72e op de wereldranglijst.