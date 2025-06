De Nederlandse tennisster Arantxa Rus zal niet in topvorm richting Wimbledon afreizen. De 34-jarige speelster uit Delft ging kansloos onderuit in de kwalificaties van een voorbereidingstoernooi.

Rus is als huidige nummer 92 van de wereld geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De tenniswereld krijgt na Roland Garros kort de tijd om van de kleiondergrond over te stappen naar het gras. Die overstap verliep niet zo goed voor Rus.

In het kwalificatietoernooi van de Bad Homburg Open verloor ze in de eerste ronde met kansloze cijfers. De Russische Veronika Kudermetova was met 6-1 6-1 te sterk. Rus had de pech dat ze in het kwalificatietoernooi van het Duitse toernooi direct de nummer 40 van de wereld trof. De verloren wedstrijd zal niet goed zijn voor het vertrouwen op Wimbledon, dat op maandag 30 juni begint.

De Nederlandse tennisster stond ooit 41ste van de wereld, maar lijkt momenteel in de herfst van haar carrière te zijn. De verliespartij van Kudermetova is de vierde keer op rij dat Rus een wedstrijd verloor. Zelfs op het ITF-circuit - het tweede niveau binnen het vrouwentennis - lukte het niet om een wedstrijd te winnen.

Zo verloor ze eerder deze week van de Zweedse Kajsa Rinaldo Persson, die als 339ste van de wereld een stuk lager staat dan de Nederlandse. Vorige week verloor ze van de Franse Amandine Hesse, nummer 326 van de wereld. Rus werd op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld, ze won in de eerste ronde van een Colombiaanse.

Nederlandse toptennisser krijgt harde klap te verduren op wereldranglijst Een domper voor de Nederlandse tennisser Jesper de Jong. Enkele maanden nadat hij de magische grens van de top 100 van de wereld doorbrak, valt hij daar nu uit. Het aantal Nederlanders in de top 100 loopt weer terug naar twee: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

Botic van de Zandschulp

De komende twee weken bepalen welke tennissers met topvorm richting Londen afreizen om Wimbledon te spelen. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong komen zaterdag ook in actie. Van de Zandschulp keert terug van een blessure - waardoor hij zich moest afmelden op de Libéma Open in Rosmalen - en speelt tegen het Amerikaanse talent Nishesh Basavareddy. De Jong is op Mallorca om een kwalificatiewedstrijd tegen de Australische Bernard Tomic te spelen.