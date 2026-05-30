Coco Gauff is dit jaar niet verder gekomen dan de derde ronde op Roland Garros. De 22-jarige Amerikaanse verloor van Anastasia Potapova 4-6 7-6 (1) 6-4.

De eerste set was dankzij twee breaks voor de Amerikaanse, die zelf ook haar eerste opslagbeurt inleverde. De tweede set, waarin beide tennissters vier keer een breakpunt forceerden, ging na een tiebreak naar de nummer 30 van de wereldranglijst, die in de derde set haar eerste matchpoint benutte.

Nummer vier van de wereld

Gauff, de mondiale nummer 4, versloeg Aryna Sabalenka vorig jaar in de finale op het gravel van de Franse hoofdstad. De Belarussische nummer 1 van de wereld bereikte eerder op zaterdag wel de vierde ronde door de Australische Daria Kasatkina te verslaan. In de vierde ronde treft Potapova de Russische Anna Kalinskaja.

Potapova is geboren in Rusland, maar beschikt sinds eind vorig jaar over een Oostenrijks paspoort. Daarvoor speelde ze, zoals meer Russische en Belarussische tennissers, een tijd onder neutrale vlag.

Sabalenka vs Osaka

De andere topfavorieten bij de vrouwen gingen zaterdag wel door naar de vierde ronde van het toernooi in Parijs. Aryna Sabalenka en Naomi Osaka waren te sterk voor hun tegenstanders, maar moeten het wel tegen elkaar opnemen in de volgende ronde.

