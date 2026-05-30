Tennisster Oleksandra Oliynykova is er zaterdag niet in geslaagd om door te stoten naar de volgende ronde op Roland Garros. De Russische Diana Shnaider was te sterk voor de Oekraïense, die eerder nog fikse kritiek uitte aan haar adres. Naomi Osaka en Aryna Sabalenka hadden ook reden tot juichen.

De partij tussen Oliynykova en Shnaider was op voorhand al beladen gezien de nationaliteiten van de twee tennissters. Oliynykova hield geen blad voor de mond tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel in de derde ronde van Roland Garros.

"In mijn ogen is dat exact hetzelfde als spelen voor Gestapo-officieren in nazi-Duitsland, op een toernooi georganiseerd door het bedrijf dat Auschwitz heeft gebouwd. Voor mij is er geen verschil."

Russin reageert

Een dag later stond de partij op het programma en daarin was Shnaider de sterkste. Ze won met 7-5 en 6-1 van Oliynykova en daardoor gaat zij als nummer 23 van de wereld door naar de vierde ronde van het Franse tennistoernooi.

De Russin reageerde kort op de uitspraken van Oliynykova. Ze stelde 'dat ze de Oekraïense niet goed begrijpt en dat ze gewoon wil tennissen'.

Emotionele persconferentie

Na afloop van de partij schoof Oliynykova in tranen aan bij de persconferentie. Daarvoor had ze iets voorbereid. "Als kinderen sterven en geweldig goedgekeurd wordt, dan kunnen we niet wegkijken. De mensen die dit aanmoedigen, kunnen wij niet beschermen. Een rolmodel zijn heeft niks te maken met wat er op je bankrekening staat, maar dat je het lef hebt om op te staan tegen het kwaad. Wij als spelers hebben hebben een verantwoordelijkheid die verdergaat dan tennis. Sporters moeten altijd aan de kant van de menselijkheid staan."

Sabalenka tegen Osaka

Ook Osaka is door naar de vierde ronde van Roland Garros. De viervoudig grandslamwinnares versloeg na drie uur de Amerikaanse Iva Jovic met 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4. De 28-jarige Osaka en de tien jaar jongere Jovic verloren in de eerste set allebei een keer hun service, waarna de Japanse de sterkste was in de tiebreak. De nummer 16 van de wereld verloor de tiebreak in de tweede set, maar verzekerde zich in de derde set alsnog van de zege.

In de volgende ronde neemt Osaka het op tegen Sabalenka, de nummer één van de wereld. Zij plaatste zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De mondiale nummer 1 uit Belarus was met 6-0 7-5 te sterk voor de Australische Daria Kasatkina.

Sabalenka (28) had zeven van de negen eerdere ontmoetingen met Kasatkina gewonnen en had in de eerste set in Parijs ook geen moeite met haar tegenstandster. De in Rusland geboren Australische knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd, maar moest toch haar meerdere erkennen in Sabalenka.

De Belarussische wacht nog op haar eerste titel op Roland Garros. Vorig jaar verloor ze de finale van de Amerikaanse Coco Gauff. Sabalenka won wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open, net als Osaka.

