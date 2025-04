Jongere partner (18) van oud-toptennisser Andre Agassi gaat uit haar dak: 'Hoe noemde je mij?'

Oud-toptennisser Andre Agassi gaat zijn rentree maken in de topsport. Hij speelt komende week de US Open, maar niet in het tennis. De 8-voudig grandslamwinnaar speelt pickleball, de snelst groeiende sport van de Verenigde Staten. Dit zal hij doen met de 18-jarige Anna-Leigh Waters.

De 18-jarige Waters is de nummer één van de wereld in de single, dubbel en gemengd dubbel. Een absolute wereldtopper dus. De 54-jarige Amerikaan heeft de snelst groeiende sport van Amerika omarmt en speelt het prestigieuze US Open met Waters.

'Wát ben ik?'

Dat Agassi gaat dubbelen met een pittige speelster, was afgelopen weekend maar al te duidelijk. In een ander toernooi kreeg Waters het aan de stok met een van haar tegenstanders. Na het winnende punt verliep de situatie bergafwaarts. "Ben ik een bitch?", schreeuwde ze uit.

Blijkbaar was een van haar tegenstanders niet blij met de verliespartij. "Noemde je mij nou net een bitch?", riep ze nogmaals uit terwijl ze naar haar tegenstander probeert te lopen. Een man van het andere team houdt haar tegen. "Die man was mij aan het duwen!"

Agassi en Waters spelen komend weekend van 2 tot 4 mei de US Open pickleball in Florida. Oud-toptennisser en partner van Agassi Steffi Graf is ook een groot liefhebber van de opkomende sport. De Duitse onthulde eerder dat zij en de Amerikaanse Agassi een duidelijke regel hebben die hun huwelijk in stand houdt. "We spelen niet tegen elkaar", zegt ze. "We blijven aan dezelfde kant van de baan."

Pickleball

Pickleball deelt spelelementen met badminton, tafeltennis en tennis. Waar in Nederland padel de laatste jaren een flinke groei heeft gemaakt, is pickleball de snelst groeiende sport in de Verenigde Staten.

De sport is recent onderdeel ook geworden van de KNLTB, de Nederlandse tennisbond en is ook aan een opmars bezig in Europa. De Pickleball English Open telde vorig jaar zo'n 2000 deelnemers.