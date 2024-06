Novak Djokovic dankzij pijnstillers naar kwartfinale Roland Garros na slijtageslag van bijna vijf uur

Het Nederlandse duo is er niet in geslaagd om de derde ronde te bereiken van het dubbelspel op Roland Garros. Botic van de Zandschulp en Robin Haase knokten zich in de eerste set goed terug. Maar toch trokken zij aan het kortste eind. In de tweede set ging het de goede kant op, totdat de eigen servicegame werd ingeleverd. Daardoor komt er nu helemaal een einde aan het graveltoernooi voor Van de Zandschulp in Parijs.