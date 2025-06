Novak Djokovic haalt mogelijke woede op zijn hals met gewaagde opmerking: 'Hij is al jaren de beste'

Novak Djokovic heeft een gewaagde uitspraak gedaan over de huidige tennistop. De Serviër vindt dat Jannik Sinner, zijn tegenstander in de halve finale van Roland Garros, al jaren de beste speler van de wereld is. Daarbij gaat hij voorbij aan Carlos Alcaraz.

Djokovic won woensdag van Alexander Zverev, waardoor hij voor de 51e keer in zijn carrière de halve finale van een Grand Slam haalde. Daarin treft hij Sinner. De Italiaan knalt tot nu toe met speels gemak door Roland Garros heen. In duels met onder andere Alexander Bublik en Andrey Rublev verloor hij nog geen set in het gehele toernooi.

Volgens Djokovic neemt hij het op tegen de man die al jaren aan top staat van de tenniswereld. "Jannik is in een geweldige vorm. Hij is al jaren de beste speler van de wereld. Terecht natuurlijk, want hij speelt aanvallend en ijzersterk tennis. In alle aspecten van de sport is hij goed. Ik heb al een tijdje niet tegen hem gespeeld, maar onze duels zijn altijd aantrekkelijk."

Carlos Alcaraz

Die opmerking van Djokovic zou mogelijk tegen het zere been van Carlos Alcaraz kunnen zijn. De Spaanse tennisser wordt vaak in een adem genoemd met Sinner, maar de Serviër noemt de naam van de Spanjaard dus niet als beste speler van de wereld. In totaal speelden Alcaraz en Sinner elf wedstrijden tegen elkaar. De huidige nummer één van de wereld won vier keer, Alcaraz schreef zeven van de elf ontmoetingen op zijn naam.

Alcaraz staat ook in de halve finale van Roland Garros. Hij neemt het aan de andere kant van het schema op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Mocht Alcaraz winnen van de Italiaan, dan treft hij in de eindstrijd de winnaar van de halve finale tussen Sinner en Djokovic. Dan krijgen we of de twaalfde ontmoeting tussen de twee grootmachten, of Alcaraz treft de man die hem niet de beste speler van de wereld noemde.