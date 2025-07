Novak Djokovic kreeg maandag hoog bezoek bij zijn partij in de laatste zestien van Wimbledon. Zijn vriend en voormalig rivaal Roger Federer zat op de tribune, maar die kon niet voorkomen dat Djokovic slecht aan de wedstrijd tegen de Australiër Alex de Minaur startte.

Djokovic wordt gesteund door zijn familie, vrouw Jelena en kinderen Stefan en Tara. Ook de vriendin van De Minaur, Katie Boulter, die al is uitgeschakeld op Wimbledon, kijkt live mee. Federer en zijn vrouw Mirka kijken vanuit de Royal Box toe hoe Djokovic en De Minaur het tegen elkaar opnemen.

Novak Djokovic verbreekt record Roger Federer op Wimbledon: 'Heel bijzonder voor mij' Na een moeizame eerste wedstrijd, waarin hij klaagde over maagproblemen, vond toptennisser Novak Djokovic in de tweede ronde van Wimbledon zijn ritme. De zevenvoudig kampioen en finalist van de afgelopen twee jaar gaf Daniel Evans (nummer 154 op de wereldranglijst) geen schijn van kans en won overtuigend met 6-3, 6-2, 6-0. Daarmee pakte Djokovic een record af van Federer.

Federer is zelf recordhouder met acht Wimbledon-titels. 22 jaar geleden won hij zijn eerste Wimbledon. Hij is speciaal voor dit jubileum naar Londen gekomen om de wedstrijd tussen Djokovic en De Minaur bij te wonen. De winnaar van die partij zal het in de kwartfinale opnemen tegen Flavio Cobolli. De Italiaan versloeg eerder op de dag Marin Cilic in een spannende wedstrijd.

Jannik Sinner slaat record van tennisicoon Roger Federer uit de boeken op Wimbledon: 'Ik genoot daar erg van' Jannik Sinner is een van de grote favorieten op Wimbledon en voorlopig maakt hij die status meer dan waar. De Italiaanse toptennisser plaatste zich probleemloos voor de achtste finales en brak ondertussen ook nog eens een record van Roger Federer.

Voor de wedstrijd

Djokovic en De Minaur hebben elkaar tot nu toe drie keer getroffen, waarbij de Serviër twee partijen won en de Australiër een. Vorig jaar zouden ze ook op Wimbledon tegen elkaar spelen, maar de Australiër gaf de kwartfinale op zonder te spelen.

De Minaur had vorig jaar al lovende woorden over voor Djokovic. "Novak heeft het spel overtroffen, alle records gebroken. Het is ongelooflijk dat hij nog steeds aan de top staat, dat hij nog steeds de wil heeft om meer te winnen", zei De Minaur. De Australiër begon de wedstrijd tegen Djokovic wel ijzersterk. De eerste set wist De Minaur Djokovic maar liefst twee keer te breken en won hij met 6-1. Inmiddels is de Serviër wel teruggekomen met een 6-4 zege in set 2.

Alles over Wimbledon

