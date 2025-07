Jannik Sinner is een van de grote favorieten op Wimbledon en voorlopig maakt hij die status meer dan waar. De Italiaanse toptennisser plaatste zich probleemloos voor de achtste finales en brak ondertussen ook nog eens een record van Roger Federer.

Sinner was zaterdag in de derde ronde veel te sterk voor de Spanjaard Pedro Martinez. De nummer 1 van de wereld gunde zijn tegenstander slechts vijf games. Dat waren er overigens nog best veel, want Martinez kon door een schouderblessure nauwelijks serveren. Sinner stootte soepeltjes door naar de vierde ronde, waarin de Bulgaar Grigor Dimitrov wacht.

Evenaring van oud record

De Italiaan verloor eerder dit toernooi zeven games tegen landgenoot Luca Nardi en Aleksandar Vukic moest het net als Martinez doen met slechts vijf games. Dat brengt het aantal verloren games van Sinner op zeventien en daarmee evenaarde hij een bijzonder record, want slechts één keer eerder was een speler op Wimbledon zo dominant in de eerste drie rondes.

Dat was de Tsjech Jan Kodes. Hij verloor in 1972 in zijn eerste drie partijen ook slechts zeventien games. Wel is er een verschil, want Kodes moest ondanks het geringe aantal verloren games toch een set afstaan in één van die partijen. Een goed voorteken bleek het niet, want Kodes verloor dat jaar in de halve finales. Hij won een jaar later wel de titel in een door een boycot ontsierd toernooi.

Record Roger Federer

Sinner sloeg met het aantal verloren games ook een record van Roger Federer uit de boeken, want nooit eerder begon een als eerste geplaatste speler zo goed op Wimbledon. De Zwitser liet in 2004 negentien games liggen in zijn eerste drie potjes, twee meer dan Sinner dit jaar.

De Italiaan had na afloop mooie woorden over voor de Zwitserse tennislegende, al kon het record hem weinig schelen: "Ik genoot er erg van om Roger te zien spelen. Ik heb nooit een officiële wedstrijd tegen hem gespeeld. Hoe ze toen speelden was geweldig, het tennis is veranderd. Maar als het om het aantal verloren games gaat: daar kijk ik niet naar. Ik weet hoe snel het kan veranderen van de ene naar de andere ronde. Ik ben blij om door te zijn naar de volgende ronde."

Recordkampioen

Federer is met acht eindzeges nog altijd de recordkampioen op Wimbledon. Hij won in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 de titel op het heilige gras. Novak Djokovic kan hem dit jaar evenaren, want de Serviër staat op zeven titels en plaatste zich zaterdag met zijn honderdste zege op Wimbledon voor de achtste finales.

