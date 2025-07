Na een moeizame eerste wedstrijd, waarin hij klaagde over maagproblemen, vond toptennisser Novak Djokovic in de tweede ronde van Wimbledon zijn ritme. De zevenvoudig kampioen en finalist van de afgelopen twee jaar gaf Daniel Evans (nummer 154 op de wereldranglijst) geen schijn van kans en won overtuigend met 6-3, 6-2, 6-0. Daarmee pakte Djokovic een record af van Federer.

Djokovic had minder dan twee uur nodig om voor de negentiende keer de derde ronde van Wimbledon te bereiken. Daarmee vestigde hij een nieuw record dat hij voorheen deelde met Roger Federer. Qua titels loopt de Zwitser er wel nog steeds één voor.

Toen hem na de wedstrijd naar de nieuwe mijlpaal gevraagd werd, antwoordde Djokovic met een knipoog. "Het betekent dat ik al een tijdje meedraai. Negentien keer, dat zijn mooie statistieken. Het is waarschijnlijk bijna net zoveel als de leeftijd van Sinner en Alcaraz, maar ik geniet er nog steeds van. Deze sport heeft me zoveel gegeven. Wimbledon blijft voor mij het meest traditionele toernooi. Het toernooi dat ik als kind altijd al wilde winnen. Elke historische prestatie die ik hier neerzet is voor mij heel bijzonder."

Duel met Evans

Hoewel de eindstand er comfortabel uitzag, moest Djokovic, vooral in het begin van de wedstrijd, zijn hoofd koel houden. Na een paar verloren punten in de start van de partij, vond hij al snel zijn ritme. Hij bouwde een 5-3 voorsprong op en pakte de eerste set. Vanaf dat moment domineerde hij de 35-jarige Evans. Djokovic sloeg zuivere winners van beide kanten en dwong de Brit tot fouten.

Ondanks de pogingen van Evans om aan het net te scoren, behield Djokovic de controle en leverde een van zijn beste tennisprestaties van dit seizoen.

Na de wedstrijd zei Djokovic: "Soms heb je van die dagen dat alles lukt. Dan is het fijn om in je vel te zitten en het racket stevig vast te houden. Ik was goed voorbereid, zowel technisch als tactisch. Ik wist wat ik moest doen, en ik heb het perfect uitgevoerd."

