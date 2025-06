Wat een gewone oefensessie op Wimbledon moest zijn, veranderde al snel in een hilarische krachtmeting. Novak Djokovic kreeg het tijdens een training met Aryna Sabalenka aan de stok met háár coach en moest dat flink bekopen.

Op één van de grasbanen van de All England Club in Londen waren Djokovic en Sabalenka bezig met hun voorbereiding op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. De sfeer zat er goed in: Djokovic plaagde Sabalenka om haar bekende gekreun op de baan, waarop zij op haar beurt reageerde. "Ik dacht dat we vrienden waren?", vroeg ze met een knipoog.

Ongelijke strijd

Na een korte rally volgde een ludieke uitdaging: wie kon als eerste een tennisballenblik omver slaan aan de overkant van de baan? Djokovic raakte als eerste doel en vierde zijn 'overwinning' met een overdreven vreugdekreet. Sabalenka pareerde droog: "Gefeliciteerd, je hebt net van een meisje gewonnen."

Het publiek genoot, en het duo had zichtbaar plezier. Maar het spel nam nog een onverwachte wending. Sabalenka haar fysieke coach Jason Stacey, met een achtergrond in vechtsporten, daagde Djokovic uit voor een 'gevecht'. De Serviër lachte, maar moest het onderspit delven: Stacey tilde hem moeiteloos op en droeg hem van de baan, onder luid gejuich van de toeschouwers én Djokovic zelf.

“Congrats you just won against a girl” she says. 🤣



De man achter het krachttennis van Sabalenka

Stacey is geen gewone tenniscoach. Hij begeleidt atleten in uiteenlopende sporten en focust op kracht, coördinatie en mentale weerbaarheid. "Toen ik Aryna ontmoette, was ze sterk, maar ongecontroleerd", zei hij eerder. "Nu is ze efficiënt, kalm en heeft ze alles onder controle. Zelfs haar ademhaling is verbeterd." Zijn aanpak werpt duidelijk vruchten af: Sabalenka zette de afgelopen jaren flinke stappen richting de wereldtop en voert nu overtuigend de wereldranglijst aan.

Goede vibes tussen twee kampioenen

Na afloop van de training bleven Djokovic en Sabalenka nog een flinke tijd op de baan napraten. Volgens een The Guardian-journalist gaf Djokovic haar tips en stelde hij vragen over haar carrière. Het was duidelijk: de twee deelden niet alleen lol, maar ook een oprechte interesse in elkaars sportleven. Dat onderstreept de hechte band tussen de twee topspelers.

Djokovic jaagt op zijn achtste Wimbledon-titel en zou daarmee het record van Roger Federer evenaren. Zijn voorbereiding is serieus, maar hij bewijst met deze sessie dat er altijd ruimte is voor humor. Sabalenka aast op haar eerste Wimbledon-zege en wil na haar nederlaag in de finale van Roland Garros tegen Coco Gauff dolgraag terugslaan.