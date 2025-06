Novak Djokovic is in Engeland aangekomen voor Wimbledon, het befaamde tennistoernooi dat komende maandag begint. De Serviër had in zijn voorbereiding nog even tijd om een bezoekje te brengen aan een Formule 1-team.

Djokovic ging namelijk op bezoek bij McLaren, zo deelt teambaas Zak Brown op Instagram. De Amerikaan poseert trots met een tennisracket in zijn hand, naast hem staat de toptennisser met een helm van Lando Norris. 'Mooie helm heb je daar, Novak', reageert een account van de McLaren-coureur met een knipoog.

'Het is geweldig om een tennislegende als Djokovic te mogen verwelkomen in het McLaren Technology Centre', schrijft Brown. 'We hebben een goed gesprek gehad over wat er nodig is om kampioen te worden en hoe je gefocust en veerkrachtig moet blijven onder hoge druk. Veel succes op Wimbledon!'

Slecht nieuws voor Novak Djokovic richting Wimbledon: toptennisser moet vrezen voor rampscenario De finales van de tennistoernooien van Halle en Queen's zijn zondag afgewerkt en dat betekent dat het duidelijk is hoe de wereldranglijst er vanaf maandag uitziet. Dat is belangrijk, want die bepaalt welke 32 spelers op Wimbledon geplaatst zullen zijn. Novak Djokovic hoort daar uiteraard bij, maar toch dreigt voor hem een horrorloting.

Mogelijk horrorscenario voor Novak Djokovic

De 38-jarige Djokovic won het Grand Slam-toernooi in Engeland liefst zeven keer, voor het laatst in 2022. Maar voor deze editie geldt hij niet als topfavoriet: Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben de beste papieren. Zij stonden ook al tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Alcaraz was toen - na vijf sets en liefst 5 uur en 29 minuten tennissen - te sterk voor de nummer één van de wereld.

Er ligt een horrorscenario op de loer voor Djokovic. Omdat hij momenteel zesde staat op de wereldranglijst, kan hij in de kwartfinale al een speler uit de top vier tegenkomen. Dat zou dus zomaar Alcaraz of Sinner kunnen zijn.

McLaren richting Oostenrijk

Ondertussen is Brown met het McLaren-team afgereisd naar Spielberg voor de Grand Prix van Oostenrijk. Daar hoopt de renstal zich te herpakken van de vorige race. In Canada werd WK-leider Oscar Piastri vierde, terwijl Norris na een botsing met zijn teamgenoot niet wist te finishen.