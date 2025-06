Wimbledon organiseerde maandag een zeer bijzonder duel. Eén week voor het Grand Slam-toernooi echt begint, speelden de nummers één van de wereld al tegen elkaar. Jannik Sinner en Aryna Sabalenka deden een 'challenge'.

Het idee van het spelletje? Sinner en Sabalenka hadden allebei een bidon op hun baan staan en de toptennissers hadden de taak om het voorwerp bij de ander om te slaan. Dat lukte de Belarussische nummer één als eerste: Sabalenka versloeg Sinner. De Italiaan bleek een sportieve verliezer: "Jij bent sterker dan ik!"

'Zien we graag!'

Blijkbaar was er een weddenschap bedacht rondom het wedstrijdje, want de stafleden van Sinner moesten push-ups doen na de rake bal van Sabalenka. De fans op Instagram vinden de beelden in ieder geval geweldig. 'De mondiale nummers één tezamen! Dit zien we graag!'

Matige voorbereidingen

Sinner kende geen goede voorbereiding voor het meest prestigieuze Grand Slam-toernooi. Hij verloor een kleine week geleden in de tweede ronde van het grastoernooi in Halle van Alexander Bublik. De Kazach was na ruim twee uur spelen in drie sets te sterk.

Ook de 27-jarige Sabalenka kwam niet heel ver in haar voorbereidende toernooi op Wimbledon. Zij schopte het in Berlijn tot de halve finale, waarin Markéta Vondroušová te sterk bleek. De Tsjechische nummer 164 van de wereld won uiteindelijk het evenement in de Duitse hoofdstad. Vondroušová is geen onbekende: op 2023 schreef zij als ongeplaatste speelster Wimbledon op haar naam. Zij is teruggekeerd van een blessure.

Prijzengeld Wimbledon

Sinner en Sabalenka hopen hoge ogen te gooien op Wimbledon, want voor de winnaars in het enkelspel ligt liefst 3,5 miljoen pond klaar. Na een protestbrief van meerdere toptennissers heeft de organisatie van het Grand Slam-toernooi de prijzenpot enorm verhoogd. Ter vergelijking: de winnaars van Roland Garros kregen ongeveer 2,5 miljoen euro.

Nederlandse tennissers

Voor Nederland begon Wimbledon maandag al uiterst teleurstellend. Vanuit de kwalificaties probeerden twee Nederlanders om het hoofdtoernooi van extra oranje te voorzien, maar zowel Gijs Brouwer als Guy den Ouden verloor meteen. Daardoor blijft de teller bij de mannen steken op drie deelnemers: Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp. Bij de vrouwen zijn Arantxa Rus en Suzan Lamers geplaatst, maar begint de kwalificatie daar dinsdag.