Een nieuwe Grand Slam, dus is ook weer alle aandacht gericht op Novak Djokovic. De Servische toptennisser jaagt vanaf volgende week op Wimbledon op zijn 25ste Grand Slam-titel. Een scherpe fotograaf wist precies waar hij dinsdag moest zijn om een bijzonder moment van Djokovic vast te leggen op het Engelse gras. Vooral in zijn thuisland smullen ze van de kiekjes.

'De foto van Novak Djokovic en Goran Ivanisevic samen op de baan in Wimbledon verdient de prijs voor foto van de dag', schrijft Sportal uit Servië. 'Het gaat natuurlijk niet om een hernieuwde samenwerking, maar Nole besloot te sparren met Stefanos Tsitsipas, waardoor twee oude bekenden weer samen op de foto staan.'

Jarenlange samenwerking

Toptennisser Novak Djokovic en Goran Ivanisevic stonden samen op de baan na hun breuk in maart 2024. De 53-jarige Kroaat was jarenlang de trainer van de huidige nummer zes van de wereld. Op Wimbledon, het tennistoernooi dat ze allebei wonnen in hun actieve carrière, kwamen ze elkaar weer tegen. Ivanisevic is nu de coach van Stefanos Tsitsipas en Nole traint al een paar dagen in Londen. Dinsdag besloot hij te sparren met de Griek.

Negen van de 25 titels

Het was een mooie gelegenheid voor de oude garde om weer samen te komen. Op de foto's is te zien dat de sfeer goed was en dat ze vast en zeker herinneringen hebben opgehaald aan grote successen en anekdotes. Djokovic won negen van zijn 24 Grand Slam-titels met Ivanisevic als hoofdcoach. Zijn jacht op titel nummer 25 begint met Dusan Vemic en Boris Bosnjakovic als zijn (tijdelijke) trainers in de spelersbox rond het heilige gras in Londen.

Grapje Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas, altijd actief op social media, deelde een foto met zijn collega-toptennisser op X, ook om de goede sfeer tussen de twee te tonen. Alsof ze in gesprek waren over een nieuwe zaak, zette de Griek erbij dat Djokovic aan hem vroeg wanneer ze samen een Griekse taveerne zouden openen. Zijn eveneens bedachte, maar gevatte antwoord luidde: "Als je eindelijk leert hoe je tzatziki maakt zonder soya-yoghurt te gebruiken."

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”



Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 24, 2025

Wimbledon 2025

Wimbledon begint officieel op 30 juni, de loting is vrijdagochtend. Voorafgaand aan de derde Grand Slam van het seizoen speelt Djokovic een demonstratiewedstrijd op de Giorgio Armani Classic in Londen tegen Karen Khachanov. Aan het hoofdtoernooi in Engeland doen drie Nederlandse mannen mee: Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp. Zij jagen allemaal op de hoogste prijzenpot van alle Grand Slams bij elkaar.