Tennisster Mirra Andreeva staat voor het eerst in de finale van Roland Garros. De 19-jarige Russin won het beladen duel met de Oekraïense Marta Kostyuk in twee sets: 6-1, 6-3.

Andreeva heeft een bijzondere mijlpaal bereikt op Roland Garros. Ze staat voor het eerst in een grandslamfinale. Twee jaar geleden stond de huidige nummer 8 van de wereld al eens in de halve finale op graveltoernooi in Parijs, maar die verloor ze destijds.

Andreeva begon met een dubbele break sterk aan de eerste set, die ze overtuigend won, terwijl Kostyuk (23) niet tot haar beste spel kwam. In de tweede set liepen de rally's voor Kostyuk, die de twee eerdere ontmoetingen met Andreeva eerder dit jaar had gewonnen, iets beter. Toch leverde de mondiale nummer 15 opnieuw haar eerste servicebeurt in.

Met een lovegame brak ze haar Russische opponente terug, maar ze kon niet voorkomen dat Andreeva na ruim een uur haar eerste matchpoint benutte. Beide tennissters gaven elkaar na afloop geen hand, vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

'Heel zenuwachtig'

"Ik was heel zenuwachtig voor deze wedstrijd", zei Andreeva na afloop. "Ik kon me blijven focussen. Wat er ook gebeurde, ik ben blijven vechten. Met die mindset heb ik gewonnen."

"Ik ben heel blij dat ik voor het eerst in een grandslamfinale sta", vervolgt ze met een lach van oor tot oor. "Ik heb nog nooit zoiets gevoeld." In de finale neemt Andrejeva het op tegen haar landgenote Diana Shnaider of de Poolse qualifier Maja Chwalińska. Zij spelen later op donderdag hun halve finale.

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