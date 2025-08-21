Het vernieuwde gemengd dubbelspel op de US Open vól met sterren is gewonnen door misschien wel het onbekendste duo. Sara Errani en Andrea Vavassori trokken donderdagochtend aan het langste eind in de finale en daarmee ook een lange neus naar de organisatie.

De US Open koos er namelijk voor om het gemengd dubbelspel op de schop te gooien en alle grote sterren uit het enkelspel uit te nodigen. Zo verschenen namen als Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Iga Swiatek op de baan om mee te strijden om de één miljoen euro die voor het winnende koppel klaar lag.

De duo's konden zich inschrijven en de US Open koos uiteindelijk de interessantste namen. Maar Errani en Vavassori konden als regerend kampioenen niet ontbreken. Het Italiaanse koppel won de Grand Slam in 2024 én vervolgens ook Roland Garros eerder dit jaar. Errani en Vavassori lieten ook deze editie niet met zich sollen door de sterren uit het enkelspel.

Casper Ruud en Iga Swiatek

Zij waren in de finale te sterk voor Swiatek (nummer twee van de wereld bij de vrouwen in het enkelspel) en Casper Ruud (twaalfde bij de mannen). Daar waren wel drie sets voor nodig: 6-3, 5-7 en 10-6. Swiatek/Ruud won eerder op de avond nog in de halve finale van het duo Jack Draper en Jessica Pegula. Errani en Vavassori versloegen Danielle Collins en Christian Harrison, die op het laatste moment aan het toernooi werden toegevoegd om de zieke Jannik Sinner en zijn partner Katerina Siniakova te vervangen.

Harde uitspraken van regerend kampioen

Errani en Vavassori hadden zich al eerder uitgesproken over het nieuwe dubbeltoernooi. Laatstgenoemde liet zijn ongenoegen blijken over de nieuwe opzet: "We spelen ook voor alle dubbelspelers die hier niet konden zijn. Tactiek en samenwerking zijn wat dit onderdeel zo uniek maakt. Dat verdwijnt door deze veranderingen."

