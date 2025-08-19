De organisatie van de US Open heeft vlak voor de start van het evenement een enorme domper moeten verwerken. Het toernooi deed er alles aan om alle grote namen uit het enkelspel mee te laten doen aan het gemengd dubbelspel en dat leek te gaan lukken, maar op het laatste moment heeft Jannik Sinner zich moeten afmelden. Dat kost hem knaken.

Dat Sinner het toernooi aan zich voorbij laat gaan, komt niet bepaald als een verrassing. Hij gaf maandagavond in de finale van het masterstoernooi in Cincinnati al heel snel op. De Italiaan keek tegen Carlos Alcaraz al na twintig minuten tegen een 5-0 achterstand aan en besloot toen de handdoek in de ring te werpen. Sinner voelde zich helemaal niet lekker en zag dat het geen zin had om verder te spelen in de hitte.

Dat riep direct al vragen op of hij wel op tijd fit zou zijn voor het gemengd dubbelspel van de US Open. Sinner had tenslotte maar weinig tijd om te herstellen, want hij zou dinsdag zal rond de klok van 19.00 uur (Nederlandse tijd) met Katerina Siniakova in actie komen in de eerste ronde in New York tegen Alexander Zverev en Belinda Bencic.

Afmelding op laatste moment

Sinner hintte er zelf na zijn opgave al op dat hij enkele dagen rust zou nemen, maar de US Open hield lange tijd gewoon vol dat hij zou spelen. Enkele uren voordat het toernooi van start ging, verdwenen de namen van Sinner en Siniakova ineens van het speelschema. De Italiaan is dus inderdaad niet op tijd hersteld.

Hierdoor loopt Sinner de kans mis op een lekker bedrag. Voor de winnaars is namelijk 885.700 euro te verdelen. Een aanzienlijk verschil met vorig jaar, toen het winnende duo slechts 175.000 euro kreeg. Deelname leverde zo'n 8500 euro op voor Sinner. Daar zal de Italiaan niet wakker van liggen.

Vervangers

Danielle Collins en Christian Harrison zijn de vervangers van het duo. Collins haalde in 2022 in het enkelspel de finale van de Australian Open en stond zelfs een tijdje in de top 10 van de wereld, maar is inmiddels terug te vinden op de 59ste plek. In het dubbelspel kwam ze nooit verder dan plaats 79. Harrison was lange tijd een laagvlieger in de tenniswereld, maar won eerder dit jaar twee titels in het herendubbelspel en haalde ook de halve finales op Roland Garros. De 31-jarige is de nummer 17 op de wereldranglijst in het dubbelspel.

Vernieuwd toernooi

De US Open gooide het gemengd dubbelspel volledig op de schop voor de editie van dit jaar. Het evenement wordt in de week voor de enkelspeltoernooien gehouden zodat de toppers uit die discipline makkelijker mee kunnen doen. Ook werden de wedstrijden ingekort en is de prijzenpot flink verhoogd. Normaal gesproken deden enkel dubbelspecialisten mee aan het toernooi, maar dat is dit jaar totaal anders.

