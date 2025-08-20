De Italiaanse dubbelspecialisten Sara Errani en Andrea Vavassori zijn hard op weg om hun titel in het gemengd dubbelspel van de US Open te verdedigen. Het duo bereikte woensdag overtuigend de halve finales van het vernieuwde toernooi, maar niet zonder kritiek te uiten op de drastische veranderingen in het format.

Het gemengd dubbeltoernooi werd dit jaar flink op de schop genomen. Het deelnemersveld is teruggebracht van 32 naar 16 duo's, het toernooi vindt al plaats in de week voor het hoofdtoernooi en er wordt gespeeld met verkorte sets tot vier games. Daarmee willen de organisatoren vooral meer grote enkelspelers lokken, maar veel dubbelspecialisten voelen zich buitenspel gezet.

Vavassori, nummer 13 van de wereld in het dubbelspel, liet na de winst in de eerste ronde op Elena Rybakina en Taylor Fritz (4-2, 4-2) zijn ongenoegen blijken. "We spelen ook voor alle dubbelspelers die hier niet konden zijn," zei hij stellig. "Tactiek en samenwerking zijn wat dit onderdeel zo uniek maakt. Dat verdwijnt door deze veranderingen."

Opnieuw overtuigend naar halve finale

Toch was er ook reden tot glimlachen. Errani en Vavassori, die vorig jaar de titel pakten, lieten opnieuw hun klasse zien. In de achtste finales rekenden ze af met Taylor Fritz en Elena Rybakina, waarna ze ook in de kwartfinale tegen Andrey Rublev en Karolina Muchova geen set verspeelden (4-1, 5-4). "Het stadion zat vol en de sfeer was fantastisch", aldus Vavassori. "Het is mooi dat gemengd dubbel zo’n podium krijgt."

In de strijd om een plek in de finale wacht het Amerikaanse koppel Danielle Collins en Christian Harrison, dat verrassend afrekende met Alexander Zverev en Belinda Bencic. In de andere halve finale nemen Iga Swiatek en Casper Ruud het op tegen Jessica Pegula en Jack Draper.

Meer dan alleen prijzengeld

Voor Errani en Vavassori staat er veel op het spel. Waar ze vorig jaar nog 100.000 dollar opstreken, ligt de hoofdprijs dit jaar op 500.000 dollar per speler. Maar voor het Italiaanse duo draait het vooral om erkenning. "We willen laten zien dat gemengd dubbel meer is dan een bijzaak", zei Errani. "Spelen met Andrea is elke keer weer genieten."

